MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Pınar Altuğ Bebek'teki lüks apartman dairesini sattı! Değeri dudak uçuklattı

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa Bebek'teki lüks apartman dairesiyle gündem oldu. Ünlü ismin evini sattığı öğrenildi.

Pınar Altuğ Bebek'teki lüks apartman dairesini sattı! Değeri dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

“Çocuklar Duymasın” dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, son dönemde sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa Bebek'teki lüks apartman dairesiyle gündem oldu.

Pınar Altuğ Bebek teki lüks apartman dairesini sattı! Değeri dudak uçuklattı 1

Pınar Altuğ, panoramik deniz manzaralı evi daha önce de satışa çıkarmış ancak alıcı bulamayınca kiraya vermişti.

Pınar Altuğ Bebek teki lüks apartman dairesini sattı! Değeri dudak uçuklattı 2

SATIŞ DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

GazeteMagazin'den Umut Ünver'in haberine göre; Altuğ ünlü bir mekanın üst katı olan bu lüks aparman dairesini tam tamına 2,5 milyon dolara sattı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Annesini paylaştı! ''Güzellik genetik''Annesini paylaştı! ''Güzellik genetik''
Show TV'deki işinden kovuldu! Yaşı gündeme geldiShow TV'deki işinden kovuldu! Yaşı gündeme geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.