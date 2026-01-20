Pınar Altuğ Bebek'teki lüks apartman dairesini sattı! Değeri dudak uçuklattı

“Çocuklar Duymasın” dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, son dönemde sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa Bebek'teki lüks apartman dairesiyle gündem oldu.

Pınar Altuğ, panoramik deniz manzaralı evi daha önce de satışa çıkarmış ancak alıcı bulamayınca kiraya vermişti.

SATIŞ DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

GazeteMagazin'den Umut Ünver'in haberine göre; Altuğ ünlü bir mekanın üst katı olan bu lüks aparman dairesini tam tamına 2,5 milyon dolara sattı.