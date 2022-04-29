Hailey Baldwin felç geçirdiği anları anlattı! "Kalbimde delik çıktı"

Ünlü model Hailey Baldwin, geçtiğimiz mart ayında eşi Justin Bieber ile kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince acile kaldırılmıştı. Kaliforniya'nın tatil bölgesi Palm Springs'te hastanede tedavi gören Baldwin, haftalar sonra yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile anlattı.

Amerikalı model, paylaşımında hikâyesini kendi sözleriyle anlatmak istediğini belirtti. Hailey Baldwin, daha sonra da o sabah yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Justin ile kahvaltı sofrasında otururken sağ kolumda bir tuhaflık hissetim. Parmak uçlarımda uyuşukluk vardı ve tuhaftı. Kocam iyi olup olmadığımı sordu. Ama konuşamadığımı fark ettim.

"TEK BİR CÜMLE KURAMADIM"

Baldwin, daha sonra yüzünün sağ tarafında da bir gevşeklik, uyuşukluk hissettiğini sözlerine ekledi ve tek bir cümle kuramadığını söyledi. Ünlü model ardından "Aniden, felç geçirdiğimi düşündüm" dedi.

Baldwin, o sırada yaşadığı anksiyetenin de her şeyi daha kötü hale getirdiğini ifade etti. Hailey Baldwin, hastanenin acil servisine ulaşıncaya kadar sağ kolundaki ve yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluk hissinin geçtiğini sözlerine ekledi.

Baldwin'in anlattığına göre, ertesi sabah hissettiği belirtilerin hiçbiri kalmamıştı. Tetkiklerin sonucunda Baldwin Bieber'ın "halk arasında hafif felç" olarak adlandırılan "Geçici İskemik Atak" geçirdiği belirlendi.

KALBİNDEKİ DELİK İÇİN OPERASYON GEÇİRDİ

Hailey Baldwin, videoda anlattığına göre, bir gece acil serviste kaldığı hastaneden taburcu edildi. Baldwin daha sonra da kapsamlı tetkikler yaptırdı. Renkli görüntülemenin ardından ünlü modelin halk arasında "delik kalp" olarak bilinen "Patent Foramen Ovale" adlı sorunu bulunduğu ortaya çıktı. Kan pıhtısına da bu durumun neden olduğu anlaşıldı. Hailey Baldwin daha sonra 12- 13 milimetrelik bu deliğin kapatılması için bir operasyon geçirdi. Baldwin, bu operasyonun başarılı geçtiğini ve hızla iyileşmeye başladığını da sözlerine ekledi.

