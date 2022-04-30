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Hailey Bieber ölümden dönmüştü: Kalbi delik çıktı

30.04.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Bieber ile evli olan ünlü model Hailey Bieber, geçtiğimiz ay kahvaltı esnasında felç benzeri belirtiler göstererek hastaneye kaldırılmıştı. Hastalığı sonrası beyninde kan pıhtısı olduğunu söyleyen ünlü model, kalbi delik olduğu için ameliyat olduğunu açıkladı.

Hailey Bieber ölümden dönmüştü: Kalbi delik çıktı

Ünlü model Hailey Baldwin Bieber, geçtiğimiz mart ayında eşi Justin Bieber ile kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler göstererek acile kaldırılmıştı.
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California’nın tatil bölgesi Palm Springs’te hastaneye kaldırılan model, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Perşembe sabahı eşimle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler oluşmaya başladı ve acilen hastaneye ulaştırıldım” demişti.

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Beyninde kan pıhtısı oluştuğunu açıklayan 25 yaşındaki Baldwin, “Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim. Yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi” şeklinde konuşmuştu.

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Ünlü model, haftalar sonra yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile anlattı.

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Baldwin, o sabah yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Justin ile kahvaltı yaparken sağ kolumda tuhaflık hissetim. Parmak uçlarımda uyuşukluk oldu ve tuhaftı. Kocam iyi olup olmadığımı sordu. Konuşamadığımı fark ettim. Aniden felç geçirdiğimi düşündüm."

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Sağlık görevlilerinin yardıma koştuğunu söyleyen Baldwin, yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluğun geçtiğini ancak yine de konuşamadığını belirtti.

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Baldwin, o sırada yaşadığı anksiyetenin (endişe) her şeyi daha kötü hale getirdiğini ve hastaneye ulaşıncaya kadar sağ kolundaki ve yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluk hissinin geçtiğini söyledi.

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Ertesi sabah belirtilerin geçtiğini söyleyen Baldwin'in, 'halk arasında hafif felç' olarak adlandırılan 'Geçici İskemik Atak' geçirdiği belirlendi.

DOKTORLAR ÜÇ OLASI NEDEN SIRALADI

Testlerin sonuçlarına göre, Baldwin'in beynine kan akışı bu pıhtı yüzünden kısa bir süre kesildi.

Doktorlar, ünlü modelin üç nedenden dolayı hastalanmış olabileceğini söyledi.

Bunlardan ilki, Baldwin'in doktoruna danışmadan doğum kontrol hapları kullanması.

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İkincisi, bir süre önce geçirdiği Covid-19'un bu duruma neden olabileceği ve son olarak kısa bir zaman diliminde ABD'den Fransa'ya gidip dönmesi. Yani uzun uçak yolculuğunun modelin hastalığına neden olabileceği sıralandı.

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KALBİNDEKİ DELİK İÇİN OPERASYON GEÇİRDİ

Baldwin, videoda kapsamlı tetkikler yapıldığını, halk arasında 'delik kalp' olarak bilinen 'Patent Foramen Ovale' adlı sorunun ortaya çıktığını söyledi.

Kan pıhtısına da bu durumun neden olduğunu söyleyen Baldwin, daha sonra 12- 13 milimetrelik bu deliğin kapatılması için bir operasyon geçirdiğini belirtti.

Baldwin, operasyonun başarılı geçtiğini ve hızla iyileşmeye başladığını da sözlerine ekledi.

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KAN SULANDIRICI İLAÇ KULLANIYOR

Ünlü model, hastalığının ve geçirdiği operasyonun ardından, doktorların önerisiyle kan sulandırıcı ilaç kullandığını da açıkladı.

Baldwin, gördüğü tedavinin ardından kalbindeki delikten kaynaklanan semptomların ortadan kalktığını sözlerine ekledi.

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Hailey Baldwin
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