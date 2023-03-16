Hailey Bieber süper minisiyle şov yaptı! İç çamaşırsız pozuna beğeni yağdı

5 yıldır Justin Bieber ile evli olan podyumların gözde modeli Hailey Bieber cesur tarzından ödün vermiyor. Sosyal medyadaki cesur pozlarıyla adından söz ettiren ünlü model bu defa yine sınır tanımadı.

Balık pullarını andıran mavi süper mini elbisesiyle pozlar veren Hailey Bieber iç çamaşırsız tarzıyla beğeni topladı. 'Ve sonra' notu ile paylaştığı pozlarına binlerce yorum yapıldı.

Süper modellerden biri olan Hailey Bieber, geniş bir hayran kitlesine sahip.

Hailey Bieber, ilk başlarda klip mankeni olarak tanınıyordu. Ancak mankenliğinin yanında birçok işle ilgileniyor.

Tasarımcılıkta yapan ünlü manken, aynı zaman oyunculuk ve sunuculukta yapıyor.

Hailey Bieber ve Justin Bieber çifti ilk olarak 2009 yılında tanıştılar. Daha sonradan sevgili olan çift, 2018 yılında herkesten gizli bir şekilde evlendi.



