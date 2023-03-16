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  4. Hailey Bieber süper minisiyle şov yaptı! İç çamaşırsız pozuna beğeni yağdı

Hailey Bieber süper minisiyle şov yaptı! İç çamaşırsız pozuna beğeni yağdı

16.03.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evlenen Hailey Bieber cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü model Hailey Bieber bu defa süper minisi elbisesi ile adeta şov yaptı. İç çamaşırsız pozlarına ise beğeni yağdı.

Hailey Bieber süper minisiyle şov yaptı! İç çamaşırsız pozuna beğeni yağdı

5 yıldır Justin Bieber ile evli olan podyumların gözde modeli Hailey Bieber cesur tarzından ödün vermiyor. Sosyal medyadaki cesur pozlarıyla adından söz ettiren ünlü model bu defa yine sınır tanımadı.

Balık pullarını andıran mavi süper mini elbisesiyle pozlar veren Hailey Bieber iç çamaşırsız tarzıyla beğeni topladı. 'Ve sonra' notu ile paylaştığı pozlarına binlerce yorum yapıldı.

Hailey Bieber

Süper modellerden biri olan Hailey Bieber, geniş bir hayran kitlesine sahip.

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Hailey Bieber, ilk başlarda klip mankeni olarak tanınıyordu. Ancak mankenliğinin yanında birçok işle ilgileniyor.

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Tasarımcılıkta yapan ünlü manken, aynı zaman oyunculuk ve sunuculukta yapıyor.

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Hailey Bieber ve Justin Bieber çifti ilk olarak 2009 yılında tanıştılar. Daha sonradan sevgili olan çift, 2018 yılında herkesten gizli bir şekilde evlendi.

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hailey bieber Justin Bieber ünlü şarkıcı

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