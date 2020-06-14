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  4. Hair World Turkey kurucu ortağı Yunus Yıldız:”Türk erkeklerinin en büyük estetik derdi kellik”

Hair World Turkey kurucu ortağı Yunus Yıldız:”Türk erkeklerinin en büyük estetik derdi kellik”

OSMANİYE HABERLERİ  | 14.06.2020 12:10 | Son Güncelleme

Hair World Turkey kurucu ortağı Yunus Yıldız, Türk erkeklerinin geçmişten bugüne en büyük estetik sıkıntısının saç dökülmesi olduğunu söyledi.Türk erkeklerinin kellik sorunları ile mücadele arayışlarının ülkemizde saç ekimi merkezlerinin yaygınlaşması ve teknoloji altyapısının da hızla gelişmesinde ciddi katkısı olduğuna dikkat çeken Yıldız, bugün sektörde Türkiye’nin dünya çapında önce rol üstlendiğini kaydetti.Saç ekimini kişiye özel olarak gerçekleştirdiklerini kaydeden Yunus Yıldız, “Saç ekimi işlemi tamamen bireye özel olarak bireyin etnik kökeni, saç kalitesi ve miktarı, karakteristik özellikleri gibi ayrıntılar ekim işleminde başarılı neticelerin alınmasında önemli roller üstleniyor.

Hair World Turkey kurucu ortağı Yunus Yıldız:”Türk erkeklerinin en büyük estetik derdi kellik”

Hair World Turkey kurucu ortağı Yunus Yıldız, Türk erkeklerinin geçmişten bugüne en büyük estetik sıkıntısının saç dökülmesi olduğunu söyledi.
Türk erkeklerinin kellik sorunları ile mücadele arayışlarının ülkemizde saç ekimi merkezlerinin yaygınlaşması ve teknoloji altyapısının da hızla gelişmesinde ciddi katkısı olduğuna dikkat çeken Yıldız, bugün sektörde Türkiye’nin dünya çapında önce rol üstlendiğini kaydetti.
Saç ekimini kişiye özel olarak gerçekleştirdiklerini kaydeden Yunus Yıldız, “Saç ekimi işlemi tamamen bireye özel olarak bireyin etnik kökeni, saç kalitesi ve miktarı, karakteristik özellikleri gibi ayrıntılar ekim işleminde başarılı neticelerin alınmasında önemli roller üstleniyor. Tedavi işleminde standart ekim yapılması söz konusu değildir. Bu bakımdan bireye özel olarak ekim işleminin yapılması gerekiyor. Bununla birlikte uygun dizayn haricinde kaliteli ekim tekniğinin ve yeteri düzeyde saç köklerinin uygulanması da birey memnuniyeti açısından önem arz ediyor” dedi.
Ekim yapılan yeni saç köklerinin yeniden dökülmesinde, uygulanan tekniğin kalitesi, doktorun deneyimi haricinde bireyin etnik kökeninin de önem arz ettiğini belirten Yıldız, “Saç ekimi konusunda saçın yapısı ve özellikleri de bireyden bireye farklılık gösteriyor. Saçların büyüme dönemi toplamda 3 farklı evreden meydana geliyor. Ancak bu evrelerin geçiş süresi de bireyler arasında farklılık gösterebiliyor. Tüy döngüsü de etnik farklılıklar üzerinden farklı süreçlerde meydana gelebilir. Bu doğrultuda bazı bireylerde bu süreç daha kısa olabilirken bazılarında normalden daha uzun süreli olabiliyor” dedi.

Hair World Turkey kurucu ortağı Yunus Yıldız:”Türk erkeklerinin en büyük estetik derdi kellik”

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