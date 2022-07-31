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Haitili 301 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

31.07.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği "ilk okyanus aşırı özel uçak seferiyle" düzensiz göçmenlerin gönüllü geri dönüşleri sağlandı

Göç İdaresi Başkanlığınca, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Haitili 301 düzensiz göçmen, özel uçakla ülkelerine gönderildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile Göç İdaresi Başkanlığı paydaşlığında "Türkiye'deki Düzensiz Göçmenlerin Destekli Gönüllü Geri Dönüşü ve Yeniden Entegrasyonu" projesi yürütülüyor.

Türkiye'de düzensiz göçmen konumunda bulunan ve ülkede temsilciliği bulunmayan 301 Haitilinin, ülkelerine gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması adına özel uçak seferi düzenlendi.

Haiti'ye yapılan bu uçuş, Başkanlık tarafından düzenlenen ilk okyanus aşırı özel uçak seferi olma özelliği taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
göç idaresi başkanlığı

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