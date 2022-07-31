Haitili 301 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Göç İdaresi Başkanlığınca, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Haitili 301 düzensiz göçmen, özel uçakla ülkelerine gönderildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile Göç İdaresi Başkanlığı paydaşlığında "Türkiye'deki Düzensiz Göçmenlerin Destekli Gönüllü Geri Dönüşü ve Yeniden Entegrasyonu" projesi yürütülüyor.

Türkiye'de düzensiz göçmen konumunda bulunan ve ülkede temsilciliği bulunmayan 301 Haitilinin, ülkelerine gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması adına özel uçak seferi düzenlendi.

Haiti'ye yapılan bu uçuş, Başkanlık tarafından düzenlenen ilk okyanus aşırı özel uçak seferi olma özelliği taşıyor.

