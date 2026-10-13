Hajduk Split - Ajax Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Hajduk Split Perşembe 19:45 Ajax

Hajduk Split ile Ajax, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadion Poljud sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım arasında oynanacak bu karşılaşma, UEFA Konferans Ligi'nde büyük önem taşıyor. Her iki ekip de son dönemde farklı liglerdeki performanslarıyla dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri Hajduk Split tüm kulvarlar Hajduk Split 2-1 Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi G

Rijeka 3-0 Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi M

Hajduk Split 1-0 Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi G

Vardarac Vardaroc 0-2 Hajduk Split Hırvatistan Kupası G

Rudes 0-4 Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi G Ajax tüm kulvarlar Ajax 1-1 NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Ligi B

Ajax 2-2 Excelsior Hollanda Eredivisie Ligi B

Ajax 5-1 Willem II Hollanda Eredivisie Ligi G

Fortuna Sittard 1-5 Ajax Hollanda Eredivisie Ligi G

Ajax 1-3 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Hajduk Split, son 5 maçında 4 galibiyet alarak iyi bir form sergiledi. Ancak, Roko Brajkovic ve Ivica Ivusic gibi önemli oyuncularının eksikliğinin sorun yaratabileceği düşünülüyor.

Eksik Oyuncular Hajduk Split 3 eksik Roko Brajkovic Adrion Pajaziti Ivica Ivusic Ajax 5 eksik Kasper Dolberg Anton Gaaei Caio Henrique Steven Berghuis Daley Blind

Hajduk Split kadrosunda Roko Brajkovic (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Adrion Pajaziti (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Ivica Ivusic (Sakat - Hasta) yer almıyor.

Ajax kadrosunda Kasper Dolberg (Sakat - Diz Sakatlığı), Anton Gaaei (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Caio Henrique (Sakat), Steven Berghuis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Daley Blind (Sakat - Sırtından Sakat) yer almıyor.