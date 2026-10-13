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Hajduk Split - Ajax Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Hajduk Split ve Ajax, UEFA Konferans Ligi kapsamında karşılaşacak. Her iki takım da önemli oyuncularından eksiklerle sahaya çıkacak.

Hajduk Split - Ajax Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
Hajduk Split
Perşembe 19:45
15.10.2026
Ajax
Stadyum: Stadion Poljud

Hajduk Split ile Ajax, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadion Poljud sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım arasında oynanacak bu karşılaşma, UEFA Konferans Ligi'nde büyük önem taşıyor. Her iki ekip de son dönemde farklı liglerdeki performanslarıyla dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri
Hajduk Split

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Hajduk Split 2-1 Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Rijeka 3-0 Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi M
  • 13.09.2026 Hajduk Split 1-0 Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi G
  • 08.09.2026 Vardarac Vardaroc 0-2 Hajduk Split Hırvatistan Kupası G
  • 06.09.2026 Rudes 0-4 Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi G
Ajax

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Ajax 1-1 NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 19.09.2026 Ajax 2-2 Excelsior Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 15.09.2026 Ajax 5-1 Willem II Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 12.09.2026 Fortuna Sittard 1-5 Ajax Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 05.09.2026 Ajax 1-3 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Hajduk Split, son 5 maçında 4 galibiyet alarak iyi bir form sergiledi. Ancak, Roko Brajkovic ve Ivica Ivusic gibi önemli oyuncularının eksikliğinin sorun yaratabileceği düşünülüyor.

Eksik Oyuncular

Hajduk Split

3 eksik
Roko Brajkovic Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Adrion Pajaziti Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ivica Ivusic Sakat Hasta

Ajax

5 eksik
Kasper Dolberg Sakat Diz Sakatlığı
Anton Gaaei Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Caio Henrique Sakat
Steven Berghuis Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Daley Blind Sakat Sırtından Sakat

Hajduk Split kadrosunda Roko Brajkovic (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Adrion Pajaziti (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Ivica Ivusic (Sakat - Hasta) yer almıyor.

Ajax kadrosunda Kasper Dolberg (Sakat - Diz Sakatlığı), Anton Gaaei (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Caio Henrique (Sakat), Steven Berghuis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Daley Blind (Sakat - Sırtından Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Hajduk Split - Ajax maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

Hajduk Split - Ajax maçı saat kaçta?

19:45

Hajduk Split - Ajax maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Hajduk Split - Ajax maçında hangi oyuncular eksik?

Roko Brajkovic, Ivica Ivusic, Adrion Pajaziti, Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Caio Henrique, Steven Berghuis ve Daley Blind.

Hajduk Split ve Ajax'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi yok.

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Anahtar Kelimeler:
ajax
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