Hajduk Split - Ajax Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Hajduk Split ile Ajax, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadion Poljud sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım arasında oynanacak bu karşılaşma, UEFA Konferans Ligi'nde büyük önem taşıyor. Her iki ekip de son dönemde farklı liglerdeki performanslarıyla dikkat çekiyor.
Hajduk Split, son 5 maçında 4 galibiyet alarak iyi bir form sergiledi. Ancak, Roko Brajkovic ve Ivica Ivusic gibi önemli oyuncularının eksikliğinin sorun yaratabileceği düşünülüyor.
Hajduk Split kadrosunda Roko Brajkovic (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Adrion Pajaziti (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Ivica Ivusic (Sakat - Hasta) yer almıyor.
Ajax kadrosunda Kasper Dolberg (Sakat - Diz Sakatlığı), Anton Gaaei (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Caio Henrique (Sakat), Steven Berghuis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Daley Blind (Sakat - Sırtından Sakat) yer almıyor.
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