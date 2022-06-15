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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ÇAYKUR işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları anlattı:

15.06.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahmut Arslan: -"Geçen yıl imzalanan protokol ile geçici işçilerin daimi kadrolara alınabilmesi konusunda çalışma başlatılması ve bu çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması konusunda prensip kararı aldık. Önümüzde kısa bir dönem var. İnşallah bu dönem içerisinde bu sorunları çözmemiz gerekiyor"

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ÇAYKUR işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları anlattı:

RİZE (AA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, geçen yıl imzalanan protokolle ÇAYKUR'daki geçici işçilerin daimi kadrolara alınabilmesi konusunda çalışma başlatılması ve bu çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması konusunda prensip kararı aldıklarını söyledi.

Arslan, bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Rize Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu'nda, Türkiye'de sendikal harekette kadın ve erkeklerde temsil hakkına büyük önem verdiklerini belirtti.

ÇAYKUR'da HAK-İŞ yetki almadan önce çalışma şartlarının zor olduğunu dile getiren Arslan, yetki aldıktan sonra mevsimlik işçilerin şartlarının iyileştirilmesi için mücadele başlattıklarını ve geçici işçilerin çalışma sürelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle artırdıklarını ifade etti.

Arslan, bazı iş kollarında bir yılı doldurmadan ayrılan işçinin sorunlarını çözmenin de HAK-İŞ'in görevleri arasında olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl imzalanan protokol ile geçici işçilerin daimi kadrolara alınabilmesi konusunda çalışma başlatılması ve bu çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması konusunda prensip kararı aldık. Önümüzde kısa bir dönem var. İnşallah bu dönem içerisinde bu sorunları çözmemiz gerekiyor. ÇAYKUR'da kadrolu işçi sayımız hızla azalıyor, geçici işçi sayımız artıyor. Öyle bir noktaya geliyoruz ki kadrolu işçilerin yapacağı işler yapılamaz noktaya geliyor. Bu konuda hükümetimiz ile görüşmelerimiz devam ediyor."

Alım kampanyası bittikten sonra geçici işçilerin başka bir iş yerinde çalışma imkanı olmadığını belirten Arslan, "İşten çıktıktan sonra işsizlik ödeneğine başvuramıyor. Çünkü hizmet akdi devam ediyor. Çalışmak istese bile başka bir kurumda sigortalı çalışmak isterse iş akdi feshedilmiş oluyor. O nedenle sigortalılık süresini doldurma şansı olmuyor. Bu konuyu da bakanlık ile çalışıyoruz." diye konuştu.

Arslan, yaş çay fiyatının ve mevsimin iyi gitmesinin ÇAYKUR'un geleceği açısından olumlu olduğuna işaret ederek, "Vatandaşın ÇAYKUR'a güveni artmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız, şartlar ne olursa olsun bölgenin bir çay bölgesi olduğunu, burada çayın her şey olduğunu çok iyi bildiği için bu konudaki hassasiyeti, dirayeti, kararlılığı bölge insanının umutlarını yeşertiyor ve geleceğe taşıyor." ifadelerini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin önemli yatırımları arasında yer aldığına dikkati çeken Arslan, "Türkiye'nin büyük bir gururu. Dünyada 5 tane deniz dolgusu ile yapılan havalimanı var ve ikisi Karadeniz'de. Bu ülkenin kaynaklarını ve imkanlarını nasıl ülke insanına geri döndürdüğünün en tipik göstergeleri." dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, Mehmet Alaca yeniden Hizmet-İş Sendikası Rize Şubesi Başkanlığa seçildi.

Hizmet-İş Sendikası Rize Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

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