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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 12 Eylül mesajı:

12.09.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak üzere bütün darbeleri, muhtıraları ve antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınıyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak üzere bütün darbeleri, muhtıraları ve antidemokratik müdahaleleri reddettiklerini, bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Arslan, 12 Eylül askeri darbesinin 42'nci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, konfederasyon olarak 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat postmodern darbeye, 27 Nisan e-muhtırasına, 27 Mayıs 1960 darbesine, 15 Temmuz hain darbe girişimine ve siyasi parti kapatmalarına karşı çıkmanın, her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana tavır almanın haklı gururunu yaşadıklarını aktardı.

Darbelerin ve ekonomik krizlerin en büyük mağdurunun, alın teriyle ve el emeğiyle ekmeğini kazanan çalışanlar olduğunu ifade eden Arslan, Türkiye'nin darbelerle bütün boyutlarıyla hesaplaşmasını talep ettiklerini belirtti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Darbelerle mücadelenin tamamlanabilmesi için darbe süreçlerinde aktif rol alan bütün kurum ve kişilerden hesap sorulmalıdır. Aksi halde 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar darbeler daha uzun süre konuşulmaya devam edecektir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 12 Eylül askeri darbesinin 42'nci yıl dönümünde, başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak üzere bütün darbeleri, muhtıraları ve antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınıyoruz. Bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini ve bu dönemlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz."

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