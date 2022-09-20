HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 21 Eylül Dünya Barış Günü mesajı:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Dünyanın neresinde olursa olsun yapılan savaşları, soykırımları, zulümleri, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyanın yaşadığı iki büyük savaşın ardından 1 Eylül olarak belirlenen "Dünya Barış Günü"nün tarihinin, Birleşmiş Milletler'in 7 Eylül 2001'deki kararıyla 21 Eylül olarak güncellendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya ve Ukrayna arasında bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan savaş, Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Yemen'de, Mısır'da, Suriye'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Afganistan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümler, soykırımlar, vahşetler dünyanın barıştan ne kadar uzak olduğunu göstermektedir. Bu yaşananlar maalesef bütün insanlığın ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevi, savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir."

- "Teninin rengine ve inancına göre insanları ayıran zihniyeti kınıyoruz"

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın, Avrupa Birliği'nin gerçek yüzünü de ortaya çıkardığını belirten Arslan, "Ukrayna'dan savaş nedeniyle ayrılmak isteyen insanlar, sırf derilerinin rengi siyah olduğu için ayrımcılığa maruz bırakıldı. Bu ayrımcılık insanlığın yüz karası niteliğinde bir tutumdur. Teninin rengine ve inancına göre insanları ayıran zihniyeti kınıyoruz. Dünyanın dört bir yanında yaşanan insanlık dramına ses çıkarmayanlar, beyaz tenli ve sarı saçlı Ukraynalılar için birden insan hakları havarisi kesilmişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, dünyanın neresinde olursa olsun yapılan savaşları, soykırımları, zulümleri, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz. Diğer yandan, nereden ve kimden gelirse gelsin, adı ve amacı ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşıyız. Ülkemizde terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi destekliyor, terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz."

