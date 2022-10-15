HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan hayatını kaybeden maden işçileri için başsağlığı mesajı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 madencinin acısını yaşadıklarını belirterek, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Arslan, "Hayatlarının baharında toprağa düşen maden emekçisi kardeşlerimize Cenabıhak'tan rahmet, başta madenci kardeşlerimizin aileleri olmak üzere tüm Türkiye'ye geçmiş olsun ve başsağlığı dileğinde bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yaralanan madencilere acil şifalar dilediklerini aktaran Arslan, Türkiye'de son 20 yıl içinde iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli yasal düzenlemeler olmasına karşın, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden birini sosyal ve ekonomik bir yara olarak iş kazalarının oluşturduğunu anlattı.

- "İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmallerin faturası doğrudan ölümdür"

Arslan, iş kazalarının yüzde 95'inin önlenebilir kazalar olmasına karşın, neredeyse her gün koruyucu önlemlerin alınmadığı ya da ihmal edildiği iş yerlerinde ortaya çıkan kazalar sonucunda işçilerin hayatını kaybettiğini ya da sakat kaldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Gerekli ve yeterli önlemler alınmadığı, denetim zaafı giderilmediği, cezalar caydırıcı olmadığı, iş sağlığı ve güvenliği alanında bir zihniyet dönüşümü yaşanmadığı sürece bu tür kazaların gündemimizden hiç düşmeyeceği maalesef görülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmallerin, eksikliklerin ve hataların faturası doğrudan ölümdür. Bu bir gün madende, inşaatta, bir gün tekstil fabrikasında görülmektedir. HAK-İŞ olarak kazalarda emekçilerimizi kaybetmek istemiyoruz. Amasra'da yaşanan bu kazanın bütün yönleriyle incelenerek, varsa eksikliklerin tespit edilmesini, gerekli tedbirlerin acilen alınarak bir daha benzer kazaların yaşanmasının önüne geçilmesini istiyoruz."

