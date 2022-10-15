YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan hayatını kaybeden maden işçileri için başsağlığı mesajı

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan hayatını kaybeden maden işçileri için başsağlığı mesajı

15.10.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan hayatını kaybeden maden işçileri için başsağlığı mesajı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 madencinin acısını yaşadıklarını belirterek, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Arslan, "Hayatlarının baharında toprağa düşen maden emekçisi kardeşlerimize Cenabıhak'tan rahmet, başta madenci kardeşlerimizin aileleri olmak üzere tüm Türkiye'ye geçmiş olsun ve başsağlığı dileğinde bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yaralanan madencilere acil şifalar dilediklerini aktaran Arslan, Türkiye'de son 20 yıl içinde iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli yasal düzenlemeler olmasına karşın, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden birini sosyal ve ekonomik bir yara olarak iş kazalarının oluşturduğunu anlattı.

- "İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmallerin faturası doğrudan ölümdür"

Arslan, iş kazalarının yüzde 95'inin önlenebilir kazalar olmasına karşın, neredeyse her gün koruyucu önlemlerin alınmadığı ya da ihmal edildiği iş yerlerinde ortaya çıkan kazalar sonucunda işçilerin hayatını kaybettiğini ya da sakat kaldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Gerekli ve yeterli önlemler alınmadığı, denetim zaafı giderilmediği, cezalar caydırıcı olmadığı, iş sağlığı ve güvenliği alanında bir zihniyet dönüşümü yaşanmadığı sürece bu tür kazaların gündemimizden hiç düşmeyeceği maalesef görülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmallerin, eksikliklerin ve hataların faturası doğrudan ölümdür. Bu bir gün madende, inşaatta, bir gün tekstil fabrikasında görülmektedir. HAK-İŞ olarak kazalarda emekçilerimizi kaybetmek istemiyoruz. Amasra'da yaşanan bu kazanın bütün yönleriyle incelenerek, varsa eksikliklerin tespit edilmesini, gerekli tedbirlerin acilen alınarak bir daha benzer kazaların yaşanmasının önüne geçilmesini istiyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldı
Galatasaray, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştıGalatasaray, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Malatya’da ziyaretlerde bulunduCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Malatya’da ziyaretlerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Mahmut Arslan HAK-İŞ başsağlığı

Ankara Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:52
Öğle
12:39
İkindi
15:45
Akşam
18:17
Yatsı
19:35
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.