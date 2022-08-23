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  4. HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan isteğe bağlı sigortalılarla ilgili açıklama:

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan isteğe bağlı sigortalılarla ilgili açıklama:

23.08.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İsteğe bağlı sigorta kapsamında yer alan, 1990 öncesi girişi olup 60 yaşını geçmiş olanlar için kalan prim gün sayıları kadar toptan ödeme imkanı getirilerek emekliliğe hak kazandırılmalarına imkan verilmesini istiyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İsteğe bağlı sigorta kapsamında yer alan, 1990 öncesi girişi olup 60 yaşını geçmiş olanlar için kalan prim gün sayıları kadar toptan ödeme imkanı getirilerek emekliliğe hak kazandırılmalarına imkan verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arslan, isteğe bağlı sigortalıların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e yazılı olarak iletti.

Yazıda, EYT'lilerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalarına ilaveten isteğe bağlı sigortalıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların da aynı kapsamda değerlendirilmesini talep eden Arslan, şunları kaydetti:

"İsteğe bağlı sigortalı olarak sigortalılığını sürdüren vatandaşlar, örneğin 1990 öncesi sigortaya giriş yapmış ve bugün itibarıyla 60 yaşında isteğe bağlı sigorta ödemeleri ile tamamlanması gereken prim ödeme gün sayısını dolduramamakta. Bu mağduriyetin giderilmesi talebi değişik illerden yoğun olarak yapılıyor. HAK-İŞ olarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında yer alan, 1990 öncesi -mümkünse 2000 öncesi- girişi olup 60 yaşını geçmiş olanlar için kalan prim gün sayıları kadar toptan ödeme imkanı getirilerek emekliliğe hak kazandırılmalarına imkan verilmesini talep ediyoruz. Bakanlığımızın, sosyal yaraların sarılması anlamında hali hazırda EYT'liler için ortaya koyduğu çalışmaya, isteğe bağlı sigortalıların mağduriyetini gidermeyi de dahil etmesi, ülke çapında önemli bir toplumsal mağduriyeti giderip bu mağdurların devlet ve hükümetle kucaklaşma yaşamalarına yardımcı olacaktır."

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EYT çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat bilgin isteğe bağlı sigorta

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