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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adana'da konuştu:

04.09.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Taşeron işçilerin kadro mücadelesini geçmişte olduğu gibi yine biz yapıyoruz"

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan işçilerin kadro almaları için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Arslan, Seyhan ilçesindeki bir otelde düzenlenen HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Adana Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda, sendikanın, Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olduğunu söyledi.

KİT'lerde görev yapan işçilerin kadroya alınması çalışmalarına değinen Arslan, "Taşeron işçilerin kadro mücadelesini geçmişte olduğu gibi yine biz yapıyoruz. Biz, arkadaşlarımız kadro alırsa 10 bin üyemizi kaybedeceğiz. Helali hoş olsun, yeter ki siz kadronuza kavuşun. Biz sizin kadro almanız için mücadele edeceğiz." dedi.

Arslan, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile protokol imzalandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Protokolün yerine gelmesini istiyoruz. Yeni bir şey istemiyoruz, bunu imzaladık ve yerine getirilmesini istiyoruz. Özlük haklarımız konusunda da mücadelemizi sürdüreceğiz. Umutsuz olmasınlar biz bitmeden bitirmeyeceğiz. Bu meseleyi yine biz çözeceğiz ama bize ve HAK-İŞ'e güveneceksiniz. Bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın güvencesi ve göstergesidir. Biz, bu işin mücadelesini bu can bu tende olduğu sürece sürdüreceğiz. İnşallah kısa zamanda biz bu işi başaracağız."

Türkiye ve dünyada sendikal hareket için tarihi başarıya imza attıklarını dile getiren Arslan, yeni başarılar elde etmeyi beklediklerini kaydetti.

Kongreye AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay da katıldı.

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