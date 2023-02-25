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Hakan Altun'dan depremzede çağrısı! 5 aileye yapacağı yardımı açıkladı!

25.02.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler programıyla uzun süredir Kanal D ekranlarında olan sanatçı Hakan Altun, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen vatandaşlar için bir paylaşım yaptı. Altun, kendisi, annesi ve kız kardeşiyle birlikte 5 depremzede aileye bir yıl boyunca eşyalı evde misafir etmek istediklerini söyledi.

Hakan Altun'dan depremzede çağrısı! 5 aileye yapacağı yardımı açıkladı!

Hakan Altun , Instagram hesabından bir video paylaşarak depremzede ailelere destekte bulunmak istediğini söyledi. Ailesiyle birlikte 5 depremzede aileyi misafir etmek istediklerini söyleyen Altun, sanat camiasını desteğe çağırdı.

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Altun paylaşımına düştüğü notta;

"Dayanışmanın azı çoğu, yardımlaşmanın dili dini,
Dayanışmanın ırkı rengi
Yardımlaşmanın ili ilçesi
Dayanışmanın köyü mahallesi
Yardımlaşmanın büyüğü küçüğü olmaz ve asla olamaz.
Türk halkı birarada olduğunda üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Bu felaket günlerimizde dayanışma ve yardımlaşmada bulunan herkese sonsuz teşekkürler ederiz. Evlerine yerleşen dostlarımızla en yakın zamanda Siirt’te kavuşmak üzere✌✌✌

Ne mutlu ki 10 tane ailem daha oldu.

Not: Bu arada bağışlıyorum sözünden pek haz etmem, yardımlaşmak ve dayanışmak daha doğru geliyor bana…" yazdı

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HERKESİ DESTEĞE ÇAĞIRDI

Hakan Altun yaptığı paylaşımda, " Gerçekten çok zor bir acı bui Siirtli bir anne babanın evladı olarak, kız kardeşim ve annemle beraber 5 aileyi beş tane eşyalı evde 1 yıl boyunca misafir etmek istiyoruz. Dayanışmaya ve yardımlaşmaya emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum.

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Acılar hepimizin acısı, yaralar hepimizin yarası ama zaman yaralarımızı sarma vakti. Siz de bir aileye destek olabilirsiniz." dedi.

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