Hakan Altun hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ünlü şarkıcı Hakan Altun'dan hayranlarını üzen haber geldi. Kanal D ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programını Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can ile birlikte sunan Hakan Altun çekimler sırasında rahatsızlandı.

Sırt ağrısından şikayetçi olan Altun çekim öncesi ekip tarafından hastaneye götürüldü.

Şarkılar Bizi Söyler programının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Programımızın sunucularından Hakan Altun program çekimleri sırasında ani gelişen rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Altun'un sağlık durumu iyidir. Tetkikleri devam eden sanatçı geceyi önlem amaçlı hastaneden geçirecektir" ifadeleri kullanıldı.

