Hakan Altun müziği bıraktı mı? Demet Akalın ve Alişan'ın açıklamasına yanıt

Demet Akalın ve Alişan geçtiğimiz gün programlarına konuk bulamadığını açıklamıştı. Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılmak istemeyen ismin Hakan Altun olduğu iddia edildi. Akalın yayında "Programa katılmamak için 'müziği bıraktık’ diyorlar" demişti.

Akalın ve Alişan'ın açıklamasından sonra Hakan Altun sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve "Ölürüm de müziği bırakamam, müzik beni bırakana değin" dedi.

Altun açıklamasının devamında "Ufak bir yanlış anlaşılmadan dolayı bu videoyu çekiyorum. Yanlış bir anlaşılma... Sevgili Demet ve Alişan beni davet etti ama Bodrum'da yaşadığım ve pandemi sebebiyle 2020 yılında şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine. Hem moralim bozuk hem riskli gruptayım ben" dedi.

