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Demet Akalın ve Alişan itiraf etti! 'Canlı yayına...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Alişan ve Demet Akalın bir süredir Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını sunuyor. Ünlü ikili sabah saatlerinde canlı olarak yayınlanan magazin ağırlıklı programa konuk bulamadıklarını itiraf etti.

Demet Akalın ve Alişan itiraf etti! 'Canlı yayına...'

Koronavirüs salgını büyük bir hızla devam ederken ünlü isimler ekranlara dönmeye başladı. Kısa bir süre önce canlı yayınlanan bir sabah programı yapmaya başlayan Alişan ve Demet Akalın programda konuk bulmak için çok çabalıyor.

Koronavirüs tehlikesinin bir türlü azalmaması nedeniyle canlı yayınlanan programlarına konuk bulamamaktan şikayet eden Alişan ve Demet Akalın arasında şöyle bir diyalog yaşandı:

Demet Akalın: Programa çağırıyoruz ama katılmamak için yalan söylüyorlar, ‘müziği bıraktık’ diyorlar.

Alişan: Müziği bıraktım diyor da bize mazeret uydurduktan bir hafta sonra şarkı çıkaran var.

EVİNE BİLE KABUL ETMEDİ

Canlı yayında programlarına konuk bulmakta zorluk yaşadığını itiraf eden ikiliden Demet Akalın, büyük bir sanatçıyı katılmayacağını bildiği halde aradığını ‘bari çaya geleyim’ şeklindeki ricasına bile olumlu cevap alamadığını söyledi.

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