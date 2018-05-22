'Hakan Balta futbolu bırakacak'

Sporx TV'nin Youtube ve Scope hesaplarından yayınlanan Futbol Masası programında Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, Galatasaray'ın transfer gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Mehmet Özcan, Belhanda için sarı-kırmızılı takıma devre arasında gelen teklifi açıklarken, Maicon'a bir teklif gelmediğini dile getirdi.

Belhanda ve Feghouli hakkında konuşan Özcan ''Devre arasında Spartak Moskova, Belhanda için teklif yaptı ancak Galatasaray Ndiaye ile birlikte göndermek istemedi. Feghouli'ye ise Galatasaray'dan başka hiçbir takım 3,9 milyon euro vermez'' ifadelerini kullandı.

Rodrigues'e olan ilgili doğrulayan Mehmet Özcan, Maicon sorularını da ''Galatasaray'ın mevcut takımında Rodrigues'e teklif var. Almanya'dan Schalke, İspanya'dan Betis ve Celta Vigo scout yolladı. Rodrigues'in durumu yeni yönetim ile belli olur. Maicon'a teklif yok'' sözleriyle yanıtladı.

Galatasaray'dan ayrılacak isimlere de vurgu yapan Mehmet Özcan, "Galatasaray'da Yasin ile yollar ayrılıyor, Serdar Gürler gündeme gelebilir. Serdar'ı Ankaragücü de istiyor. Carrasso gidiyor, Serkan Kırıntılı gündemde. Serkan Kırıntılı'yı Başakşehir de istiyor. Galatasaray'da ayrıca Hakan Balta futbolu bırakıyor, Koray Günter de takımdan ayrılan bir başka isim" ifadelerini kullandı.

