Hakan Baş’la evliliğinde kriz yaşayan Bensu Soral’dan Kubilay Aka itirafı

Ünlü oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında nikâh masasına oturduğu Hakan Baş'la evliliğinde kriz yaşanırken Soral'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Snob Magazin’in haberine göre; Önceki akşam Kuruşeşme'de görüntülenen Soral, "Hakan ile düşmanlığımız yok. Benim için değerli bir insan, yeri çok ayrı" dedi.

"İNSANIN PSİKOLOJİSİNİ BOZAN BİR DURUM"

Kubilay Aka ile çekilmiş samimi fotoğrafları hatırlatılan güzel oyuncu, "Keşke arkadaşlıklar bu tip iddialarla kirletilmese. Bu çok yıpratıcı! Hem de kişinin psikolojisini bozan bir durum" itirafıyla dikkat çekti.

"ÇALKANTILI BİR SÜREÇ"

Geçtiğimiz haftalarda özel hayatı hakkında konuşan Hakan Baş, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık 3 aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru... Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen doğru/yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Sizden de hassasiyet rica ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

KUBİLAY AKA İLE SAMİMİ FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Hakan Baş'ın bir fenomenle görüntülenmesinin ardından Bensu Soral da Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı.



