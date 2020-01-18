YURTHABER
  4. Hakan Bilgiç Bandırmaspor’da

Hakan Bilgiç Bandırmaspor’da

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

TFF 2.

Hakan Bilgiç Bandırmaspor’da

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bandırmaspor’da devre arası transferleri sürüyor.
TFF 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Bandırmaspor’da ihtiyaç duyulan mevkiilere transferler devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen sağ bek oyuncusu Hakan Bilgiç, bordo beyazlılarla anlaşma sağladı. 27 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Bandırmaspor’da şampiyonluk parolası ile ihtiyaç duyulan mevkiilere transferlerin devam edebileceği ögrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!
AK Parti Balıkesir il yönetimi tanıtıldıAK Parti Balıkesir il yönetimi tanıtıldı
Balyalı öğrenciler 300 fıstık çamını toprakla buluşturduBalyalı öğrenciler 300 fıstık çamını toprakla buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Kocaelispor: 1

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Kocaelispor: 1

Nazilli’de yol hamlesi devam ediyor

Nazilli’de yol hamlesi devam ediyor

Başkan Kılınç, TRT Genel Müdürü Eren’den tanıtım desteği istedi

Başkan Kılınç, TRT Genel Müdürü Eren’den tanıtım desteği istedi

Tatvan Devlet Hastanesinde 2 yeni bölüm açıldı

Tatvan Devlet Hastanesinde 2 yeni bölüm açıldı

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:52
Sabah
08:20
Öğle
13:24
İkindi
15:55
Akşam
18:18
Yatsı
19:40

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Serra Eczanesi
Merkez
Yenisu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.