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Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a! Her konuda anlaşma sağlandı, Inter'in 'kırılmaz' denilen inadı kırıldı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Inter'den ayrılmak için bir süredir çaba gösteren Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray yönetimi prensip anlaşmasına vardı. Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Hakan, Inter yönetimiyle görüşerek ayrılık için izin istedi. Hakan'a bonservis olarak 35 milyon Euro isteyen Inter'in inadı biraz da olsa kırıldı ve indirime gidildi.

Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a! Her konuda anlaşma sağlandı, Inter'in 'kırılmaz' denilen inadı kırıldı...
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu arasında yaşanan görüşmelerde sürpriz bir olay yaşandı. Milli futbolcuyu Galatasaray'a gelmeye kısa süre içinde ikna eden sarı-kırmızılılar, Inter ile pazarlıklara başladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU ADETA CAN ATIYOR

Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray a! Her konuda anlaşma sağlandı, Inter in kırılmaz denilen inadı kırıldı... 1

Galatasaraylı olduğunu her röportajında söyleyen Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılılara imza atabilmek için maaşında indirime bile gitti. Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifi kabul eden Hakan, Inter yönetimiyle özel görüşüp ayrılık için izin istedi.

ÖNCE 35 MİLYON EURO İSTEDİLER...

Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray a! Her konuda anlaşma sağlandı, Inter in kırılmaz denilen inadı kırıldı... 2

Galatasaray ile yapılan görüşmede önce 35 milyon Euro isteyen Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun ricasının ardından bu rakamı 30 milyon Euro'ya çekti. Galatasaray ile pazarlıklara devam eden Inter, sarı-kırmızılıların yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifin yükseltilmesini istedi.

ORTA YOL BULUNURSA İMZA ATILACAK

Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray a! Her konuda anlaşma sağlandı, Inter in kırılmaz denilen inadı kırıldı... 3

Tarafların bir süredir pazarlık masasında olduğu ve görüşmelerin ılımlı geçtiği öğrenildi. Hakan Çalhanoğlu'nun da Galatasaray'a imza atmayı istemesi Inter'i indirime gitmeye mecbur bırakıyor.

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