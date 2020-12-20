SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Milan haftayı lider kapattı

Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Milan haftayı lider kapattı

İTALYA HABERLERİ  | 20.12.2020 19:49 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği AC Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 mağlup ederek haftayı lider kapattı.

Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Milan haftayı lider kapattı

Serie A'nın 13'üncü haftasında AC Milan, Mapei Stadyumu'nda Sassuolo'nun konuğu oldu. Maç başlar başlamaz topu alan Hakan Çalhanoğlu, attığı pas ile Leao'yu kaleciyle karşı karşıya bıraktı ve müsabakanın henüz 7'nci saniyesinde AC Milan tarihe geçecek bir golle 1-0 öne geçti.

Vitesi hiç düşürmeyen Milan, 9'uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkartırken, bu gol VAR'dan döndü ve geçerli sayılmadı. 26'da Saelemaekers sahneye çıkarken, AC Milan durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

89'da Berardi ile farkı 1' indiren Sassuolo'ya bu gol yetmedi ve Milan karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 31'e yükseltti, haftayı lider kapattı.
Milan'da milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 86'ncı dakikada yerini Maldini'ye bıraktı. Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür ise yedek kulübesinde başladığı maçın 61'inci dakikasında Toljan'ın yerine oyuna dahil oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi
Futbolu bırakacağı tarihi söylediFutbolu bırakacağı tarihi söyledi
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı
Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı
Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi
Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi
F.Bahçe'nin yenildiği maç sonrası paylaşım
F.Bahçe'nin yenildiği maç sonrası paylaşım
El-Reyyan'ın yeni hocası Laurent Blanc
El-Reyyan'ın yeni hocası Laurent Blanc
Fatih Terim'i bekleyen tehlike
Fatih Terim'i bekleyen tehlike
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Süper Lig devlerinin Salih Uçan kapışması
Süper Lig devlerinin Salih Uçan kapışması
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
Altay Bayındır, Gaziantep FK maçında yok
Altay Bayındır, Gaziantep FK maçında yok
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Parma - Juventus maç sonucu: 0-4
Juventus farklı skorla kazandı
Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakacağı tarihi söyledi
Futbolu bırakacağı tarihi söyledi
Juventus, Morata'nın bonservisini alacak
Juventus, Morata'nın bonservisini alacak
Dybala Juve'den cömert bir teklif aldı
Juve'den cömert bir teklif aldı
Milan yenilmezliği son dakikada korudu!
Milan yenilmezliği son dakikada korudu!
Robinho'nun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.