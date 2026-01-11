SPOR

Hakan Çalhanoğlu beklenen imzayı atıyor! Resmi açıklama an meselesi

Inter formasıyla kariyerinin zirvesine çıkan ve oynadığı futbolla İtalya'yı kendisine hayran bırakan Hakan Çalhanoğlu için flaş bir karar alındı! Performansıyla dünya devlerinin radarına giren milli yıldızı kaptırmak istemeyen yönetim düğmeye bastı. Beklenen görüşmeler resmen başlıyor!

Emre Şen
Inter formasıyla "regista" pozisyonunda dünyanın sayılı isimleri arasına giren Hakan Çalhanoğlu, gündemden düşmüyor. Hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımının beyni olan milli futbolcu için kulübü harekete geçti.

INTER ELİNİ ÇABUK TUTUYOR

Gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinin de dikkatini çeken Hakan Çalhanoğlu için Inter yönetimi acele etme kararı aldı. İtalyan devi, yıldız oyuncunun menajeriyle kısa süre içinde masaya oturarak yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak.

MAAŞINA ZAM, SÖZLEŞMEYE UZATMA

Mavi-Siyahlıların, takımın vazgeçilmezi olan Hakan'ı ödüllendirmek ve olası transfer tekliflerinin önüne geçmek istediği belirtiliyor. Masadaki planda, milli yıldıza hatırı sayılır bir maaş zammı yapılması ve mevcut sözleşmesinin uzatılması yer alıyor.

Inter'in hedefi, EURO 2024 öncesinde bu imzayı attırarak Hakan'ın tamamen sahaya odaklanmasını sağlamak.

