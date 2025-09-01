Hakan Çalhanoğlu bombası! Süper Lig devine transfer için haber yolladı

Türk futbolunun önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu'nun transferi, son günlerde spor kamuoyunun en çok konuştuğu konuların başında geliyor. İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen milli yıldızın, kulübüyle yaşadığı bazı anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı alabileceği iddiaları, Süper Lig devlerini harekete geçirdi. Çalhanoğlu'nun menajerinin, birkaç kulüple temas halinde olduğu ve oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Bu durum, özellikle orta saha arayışında olan takımlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

GALATASARAY'A HABER YOLLADI

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray yönetimine haber yolladığı ve Türkiye'ye dönmeye hazır olduğu ifade edildi.

12 MİLYON EURO TEKLİF

Galatasaray’a gelmek istediğini her fırsatta dile getiren Hakan Çalhanoğlu için düğmeye basıldı. Inter’le pazarlıkların başladığı ve Hakan için 12 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığı belirtildi.