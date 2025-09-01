SPOR

Hakan Çalhanoğlu bombası! Süper Lig devine transfer için haber yolladı

Hakan Çalhanoğlu'nun olası transferi, Süper Lig'de büyük yankı uyandırırken, Galatasaray'ın bu transfer için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda oynayabilmek için gemileri yakan Hakan Çalhanoğlu takımların anlaşmasını bekliyor.

Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Türk futbolunun önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu'nun transferi, son günlerde spor kamuoyunun en çok konuştuğu konuların başında geliyor. İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen milli yıldızın, kulübüyle yaşadığı bazı anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı alabileceği iddiaları, Süper Lig devlerini harekete geçirdi. Çalhanoğlu'nun menajerinin, birkaç kulüple temas halinde olduğu ve oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Bu durum, özellikle orta saha arayışında olan takımlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

GALATASARAY'A HABER YOLLADI

Hakan Çalhanoğlu bombası! Süper Lig devine transfer için haber yolladı 1

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray yönetimine haber yolladığı ve Türkiye'ye dönmeye hazır olduğu ifade edildi.

12 MİLYON EURO TEKLİF

Hakan Çalhanoğlu bombası! Süper Lig devine transfer için haber yolladı 2

Galatasaray’a gelmek istediğini her fırsatta dile getiren Hakan Çalhanoğlu için düğmeye basıldı. Inter’le pazarlıkların başladığı ve Hakan için 12 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığı belirtildi.

