Kenan Yıldız Rams Park'a adım atar atmaz neye uğradığını şaşırdı! Taraftarı kızdıran açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala sahaya adım atan milli oyuncumuz Kenan Yıldız ve takım arkadaşları bir anda neye uğradığını şaşırdı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Çimlere adım atar atmaz taraftarın yoğun tepkisine maruz kalan Kenan Yıldız büyük bir şok yaşadı.

TARAFTARLARI KIZDIRAN AÇIKLAMA

Öte yandan maç öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'de olmanın kendisi için özel olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Burada olmak harika bir duygu. Bu stadyumda ve bu taraftarların önünde olmak muhteşem hissettiriyor." derken "Bu stadyumda gol atmak harika olurdu. Böyle bir hayalim var ve gerçekleştirmeyi umuyorum." sözleri Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdırdı.