Kenan Yıldız Rams Park'a adım atar atmaz neye uğradığını şaşırdı! Taraftarı kızdıran açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Juventus karşılaşması öncesi sahaya çıkan Kenan Yıldız, tribünlerin yoğun protestosuyla karşılaştı. Maç öncesi “Bu stadyumda gol atmak hayalim” sözleriyle taraftarı kızdıran milli futbolcunun şaşkınlığı kameralara yansırken, ıslıklar uzun süre dinmedi.

Cevdet Berker İşleyen
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala sahaya adım atan milli oyuncumuz Kenan Yıldız ve takım arkadaşları bir anda neye uğradığını şaşırdı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Kenan Yıldız Rams Park a adım atar atmaz neye uğradığını şaşırdı! Taraftarı kızdıran açıklama 1

Çimlere adım atar atmaz taraftarın yoğun tepkisine maruz kalan Kenan Yıldız büyük bir şok yaşadı.

TARAFTARLARI KIZDIRAN AÇIKLAMA

Kenan Yıldız Rams Park a adım atar atmaz neye uğradığını şaşırdı! Taraftarı kızdıran açıklama 2

Öte yandan maç öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'de olmanın kendisi için özel olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Burada olmak harika bir duygu. Bu stadyumda ve bu taraftarların önünde olmak muhteşem hissettiriyor." derken "Bu stadyumda gol atmak harika olurdu. Böyle bir hayalim var ve gerçekleştirmeyi umuyorum." sözleri Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdırdı.

