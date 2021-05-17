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Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması

17.05.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu geleceğiyle ilgili konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, son haftanın ardından geleceğinin netleşeceğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ne gidip gidememelerinin kaderini belirlemeyeceğini söyleyen Hakan, "Bu noktaya kadar geldiğimiz için çok mutluyum. Motive olmuş durumdayız ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Milan ile Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorum ama geleceğim Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmamıza bağlı değil. Milan'da oynadığım için çok mutluyum. Sezon sonunda Maldini ve Massara ile oturup geleceğimi konuşacağım. Onlara saygı duyuyorum, kararı onlar verecek." ifadelerini kullandı.

Juventus'un da gündeminde olduğu kouşulan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 42 maçta 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Juventus Milan
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