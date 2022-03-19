SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Hakan Çalhanoğlu fırsat tepti! Şampiyonluk...

Hakan Çalhanoğlu fırsat tepti! Şampiyonluk...

19.03.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Inter, konuk ettiği ile Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

Hakan Çalhanoğlu fırsat tepti! Şampiyonluk...
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile üst sıralara yaklaşmaya çalışan Fiorentina, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında, konuk ekip Lucas Torreira ile 1-0 öne geçti. Inter'den bu gole yanıt gecikmedi. 55. dakikada Denzel Dumfries beraberlik golünü attı ve durumu 1-1'e getirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

164659542-ed1554ba-362c-43f4-8502-d10a36972e41

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Inter, puanını 60 yaptı ve 3. sırada yer aldı.

Bu sonuçla Inter’in ligde son haftalardaki puan kayıplarına bir yenisi eklendi. Mavi-siyahlı takım, son 7 maçta sadece 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. Fiorentina ise puanını 47 yaptı ve 8. sırada yer buldu.

Ligde şampiyonluğa oynayan bir diğer takım olan Napoli ise sahasında ağırladığı Udinese'yi 2-1 yenerek, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Puan tablosunda ikinci sıradaki Napoli, bu galibiyetle puanını 63’e yükseltti ve henüz maçını oynamamış olan lider Milan ile puanları eşitledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Juventus kafasını duvarlara vuruyor! Merih Demiral durmuyor...Juventus kafasını duvarlara vuruyor! Merih Demiral durmuyor...
Adeta bir erken final! Devler Ligi'nde sürprizAdeta bir erken final! Devler Ligi'nde sürpriz
Galatasaray, Barcelona'yı elinden kaçırdı!Galatasaray, Barcelona'yı elinden kaçırdı!
Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Rusya'dan net ifade: Operasyonu bitirecek şartı açıkladılar

Rusya'dan net ifade: Operasyonu bitirecek şartı açıkladılar

Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!

Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!

Bu da mı olacaktı? Ronaldo'nun yeni takımı hayranlarını çıldırttı...

Bu da mı olacaktı? Ronaldo'nun yeni takımı hayranlarını çıldırttı...

Yunus Akgün atıyor, Galatasaraylılar çıldırıyor!

Yunus Akgün atıyor, Galatasaraylılar çıldırıyor!

Futbol sahalarında yılın skandalı!

Futbol sahalarında yılın skandalı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan anlattı! "Bize doğru mastürbasyon..."

Sosyal medyadan anlattı! "Bize doğru mastürbasyon..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sevişme sahnesi itirafı olay oldu! “Erkeklerden ipucu alıyordu”

Sevişme sahnesi itirafı olay oldu! “Erkeklerden ipucu alıyordu”

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.