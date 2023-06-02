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Hakan Çalhanoğlu gerçeği ortaya çıktı! Adı Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından imzayı atıyor...

02.06.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselen Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belli oldu. Bu sezon Inter'i adeta sırtlayan milli oyuncumuzun Galatasaray'a gelebileceği iddia edilmişti. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Hakan'ın Inter ile el sıkıştığı öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu gerçeği ortaya çıktı! Adı Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından imzayı atıyor...
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İtalyan devi Inter'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belli oldu. Final için İstanbul'a gelecek Hakan'ın bu karşılaşmanın ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

GALATASARAY İDDİASI

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Önümüzdeki sezon Galatasaray'a geleceği konuşulan Hakan Çalhanoğlu'nun en az 2 yıl daha Avrupa'da forma giymek istemesi nedeniyle bu transfer suya düştü.

INTER İLE ANLAŞTI

hakan-derby

Inter ile sözleşme yenilemeye sıcak bakan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devinin kendisine yaptığı teklifi kabul etti. Manchester City ile İstanbul'da oynayacakları Şampiyonlar Ligi final mücadelesinin ardından bu transfer resmen açıklanacak.


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