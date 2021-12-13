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Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor

13.12.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş bir gol atıp bir de asist yaptığı maçı Inter 4-0 kazandı ve liderliğe yükseldi. Sosyal medya ise Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golü konuşuyor.

Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İtalya Ligi'nde 17. hafta maçında Inter, rakibi Cagliari'yi 4-0'la geçerek liderliğe yükseldi. Maçta en büyük pay Hakan Çalhanoğlu'nundu. Yıldız oyuncunun attığı gol sosyal medyada gündem oldu. Ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yapan Çalhanoğlu'nun füzesi ağlarla buluştu. Milli yıldız maçta bir de asist yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Inter'e galibiyeti getiren golleri 29 ve 68. dakikada Lautaro Martinez, 50. dakikada Alexis Sanchez, 66. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Lautaro Martinez 44. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Maçta 76 dakika forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attığı golün yanı sıra, ilk golde asist yapan isim oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 40 yapan Inter liderlik koltuğuna oturdu. Cagliari 10 punada kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Salernitana'ya konuk olacak. Cagliari, Udinese'yi ağırlayacak.

Serie A'nın 17. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Torino-Bologna: 2-1, Hellas Verona-Atalanta: 1-2, Napoli-Empoli: 0-1 ve Sassuolo-Lazio: 2-1.

GOL SAYISI 6 OLDU

Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 76. dakikada yerini Stefano Sensi'ye bırakan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, son haftalardaki başarılı performansını bu maçta da sürdürdü.

Çalhanoğlu'nun Cagliari'ye attığı gol, milli futbolcunun ligdeki 6. golü oldu. Milli oyuncu ayrıca Inter'in ilk golünü atan Martinez'e de gol pasını verdi.

Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Inter'de oynamaktan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarıma beni önemli bir oyuncu gibi hissettirdikleri için teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Pek çok maçta iyi işler yaptık. En sonunda lideriz. Pek çok maçı domine ettik ve böyle de devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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