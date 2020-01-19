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  4. Hakan Çalhanoğlu: İbrahimovic'in Türkçe konuşmasına çok şaşırdım

Hakan Çalhanoğlu: İbrahimovic'in Türkçe konuşmasına çok şaşırdım

İTALYA HABERLERİ  | 19.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

Milan’ın ve A Milli Takım’ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, takıma yeni katılan dünyaca ünlü golcü Zlatan İbrahimovic’den övgüyle bahsetti. Çalhanoğlu, "İbrahimovic’in takıma gelmesiyle Milan daha da çekici bir hale geldi. Takımın onun gibi bir lidere ihtiyacı vardı" dedi. Milli yıldız ayrıca, İbrahimovic’in Türkçe kelimeler bilmesine de çok şaşırdığını dile getirdi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın ve A Milli Takım’ın oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, takıma yeni transfer olan İsveçli dünyaca ünlü golcü Zlatan İbrahimovic hakkında Alman Bild Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu, "Zlatan’ın çok fazla Türk arkadaşı olduğunu öğrendim. Türklerin sıcakkanlı olduğunu ve Türkleri çok sevdiğini söyledi. Türkçe birkaç kelime söyleyerek de beni şaşırttı. Hatta Türkçe şarkılar dinlemeyi de sevdiğini söyledi. Benimle ve ülkemle ilgilenmesi beni mutlu etti" diye konuştu.

"ONUN GELMESİYLE MILAN DAHA DA ÇEKİCİ HALE GELDİ"

İbrahimovic’in Milan’da olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren milli yıldız, Zlatan’dan övgü dolu sözlerle bahsederek şunları söyledi: "Zlatan’ın Milan’a gelmesiyle taraftarlar oldukça mutlu oldu. Taraftarların yanı sıra benim için de İbrahimovic’in gelmesiyle birlikte bu büyük kulüp daha da çekici bir hale geldi. Takımın onun gibi bir lidere ihtiyacı var. Sadece varlığı bile takım için iyi oldu. Zlatan’ın durumu tartışılmaz. 38 yaşında ama rakiplerini hala korkutabiliyor. Ondan kişisel olarak çok şey öğreniyorum. Bana neler yaptığımı açıkça söylüyor, hatalarımı gösteriyor, kötü yaptığım şeyler hakkında da eleştirilerde bulunuyor."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ibrahimovic Hakan Çalhanoğlu milan İtalya

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