Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon Euro

Milanlı Hakan Çalhanoğlu’na Almanya’nın Red Bull Leipzig ekibi talip oldu. Corriere dello Sport’a göre Leipzig, İtalyan ekibine 30 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Bayer Leverkusen’den 25 milyon euro karşılığında transfer olduğu Milan’da beklenen patlamayı yapamayan futbolcunun, nasıl bir tutum takınacağı merak konusu. Öte yandan kırmızı-siyahlılar, UEFA finansal fair play kuralları kapsamında sıkışık bir durumda bulunuyor. (MİLLİYET)
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