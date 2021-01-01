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  4. Hakan Çalhanoğlu ile Milan arasında 1,5 milyon euroluk fark kaldı

Hakan Çalhanoğlu ile Milan arasında 1,5 milyon euroluk fark kaldı

İTALYA HABERLERİ  | 01.01.2021 20:16 | Son Güncelleme

Milan'da geleceği merak edilen Hakan Çalhanoğlu için sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Hakan Çalhanoğlu ile Milan arasında 1,5 milyon euroluk fark kaldı

Yeni yılın ilk günüyle birlikte transferle ilgili gelişmeler artmaya başladı. Milan'da sözleşmesinin sonuna neredeyse 6 ay kalan Hakan Çalhanoğlu için yeni gelişmeler yapılıyor.

Milan'da Hakan'ın yanı sıra sözleşmeleri sona erecek olan Donnarumma ve Ibrahimovic için de görüşmeler sürüyor.

HAKAN'DA 1.5 MİLYONLUK FARK

26 yaşındaki oyuncu Kırmızı-Siyahlılar'dan 5 milyon avro ücret talep ediyor. Milan tarafı ise 3.5 milyon avronun üzerine çıkmamakta ısrar ediyor.

A Milli oyuncu takımında son sözleşmesine göre yıllık 2 milyon avro net ücret kazanıyor. Hakan Çalhanoğlu için Avrupa'dan birçok takım 5 milyon avroluk maaşı ödemeye hazır durumda.

Milan'da 3 oyuncunun geleceğinin yakında belli olması bekleniyor. Diğer taraftan sözleşmesi bitecek olan bir diğer isim Mateo Mussachio ile yeni görüşme yapılmayacak ve en geç Haziran'da ayrılık gerçekleşecek.

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