Hakan Çalhanoğlu, Inter'de attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Bunu başarabilen Arda Turan'dan sonra üçüncü Türk oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter ile Barcelona karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan maçta 3-3 berabere kalan takımlar, İtalya'da final biletini almak için mücadele etti. İlk yarıda fırtına gibi esen Inter, Barcelona karşısında rahat bir oyun ortaya koydu.
Şampiyonlar Ligi yarı finalde de sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, kazanılan penaltıda hata yapmayarak takımını 2-0 öne geçirdi.
Hakan Çalhanoğlu attığı golün ardından, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan 3. Türk futbolcu oldu.
-Hakan Çalhanoğlu
-Arda Turan
-Cüneyt Tanman
HAKAN ÇALHANOĞLU! HARİKA BİR VURUŞLA FARKI 2’YE ÇIKARDI! 🎯 pic.twitter.com/Xl51Ds2rgj— TRT Spor (@trtspor) May 6, 2025
Okuyucu Yorumları 0 yorum