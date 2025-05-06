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Hakan Çalhanoğlu, Inter'de attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Bunu başarabilen Arda Turan'dan sonra üçüncü Türk oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter ile Barcelona karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Hakan Çalhanoğlu, takımının 2. golünü penaltıdan atarak büyük bir avantaj sağladı.

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Bunu başarabilen Arda Turan'dan sonra üçüncü Türk oldu...
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter ile Barcelona karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan maçta 3-3 berabere kalan takımlar, İtalya'da final biletini almak için mücadele etti. İlk yarıda fırtına gibi esen Inter, Barcelona karşısında rahat bir oyun ortaya koydu.

HAKAN ÇALHANOĞLU ATTI

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Şampiyonlar Ligi yarı finalde de sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, kazanılan penaltıda hata yapmayarak takımını 2-0 öne geçirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇTİ

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Hakan Çalhanoğlu attığı golün ardından, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan 3. Türk futbolcu oldu.

-Hakan Çalhanoğlu
-Arda Turan
-Cüneyt Tanman

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