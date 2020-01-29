SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde

Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde

İTALYA HABERLERİ  | 29.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

Çalhanoğlu, takımının İtalya Kupası’nda dün akşam Torino’yu 4-2 yenerek elediği maçta gösterdiği performansla İtalyan basını tarafından manşetlere çıkarıldı.

Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının İtalya Kupası’nda dün akşam Torino’yu 4-2 yenerek elediği maçta gösterdiği performansla İtalyan basını tarafından manşetlere çıkarıldı.

İtalya Kupası çeyrek final maçında, oyuna 81. dakikada dahil olan 90+1. dakikada attığı golle takımına önce eşitliği getiren (2-2) ardından uzatma devrelerinde attığı golle de (3-2) galibiyette büyük rol oynayan Çalhanoğlu için La Gazzetta dello Sport, “Milan'da Türk işi" manşetini attı.

Gazetenin haberinde, Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan İbrahimovic’in oyuna sonradan girip, maçı değiştirdiği ifade edildi.

Gazete, 8 puan verdiği milli oyuncunun turu aralayan kişi olduğunu yazdı.

Corriere dello Sport gazetesi de iç sayfasında "Çalhanoğlu Show" başlığıyla verdiği maç haberinde, milli futbolcunun Milan’ı önce elenmekten kurtardığını ardından da turu getiren gollerden birini attığını belirtti.

Gazetenin haberinde, Çalhanoğlu’nun Bosnalı Krunic’in yerine girerek, o dakikaya kadar Bosnalı oyuncunun yapamadığını yaptığını yazdı.

Gazetenin maç değerlendirmesinde, Hakan Çalhanoğlu’na 7,5 puan verilirken, 25 yaşındaki milli oyuncunun, karşılaşmayı takımı adına çözdüğü ve Milan’a turu hediye ettiği belirtildi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Zverev ve Muguruza tur atladıZverev ve Muguruza tur atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu milan İtalya Kupası

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

F.Bahçe'de ayrılık! Portekiz'e gidiyor

F.Bahçe'de ayrılık! Portekiz'e gidiyor

Şok Sergen Yalçın iddiası

Şok Sergen Yalçın iddiası

FIFA'dan Cüneyt Çakır kararı

FIFA'dan Cüneyt Çakır kararı

Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Cengiz şov yaptı, Roma kazandı!

Cengiz şov yaptı, Roma kazandı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması

Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bizim ileri seviye futbol bilginleri beğenmez. Onlara göre her maç 3 gol 4 asist yapmazsan topçu değilsin.
Bizim ileri seviye futbol bilginleri beğenmez. Onlara göre her maç 3 gol 4 asist yapmazsan topçu değilsin.
Bizim ileri seviye futbol bilginleri beğenmez. Onlara göre her maç 3 gol 4 asist yapmazsan topçu değilsin.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde

Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde

ÖZET | Milan 4-2 Torino (İtalya Kupası)

Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı yarı finale taşıdı

Flamengo, Inter'den Gabriel Barbosa'nın bonservisini aldı

Flamengo Inter'in yıldızını transfer etti

Ricardo Rodriguez Napoli ile anlaştı!

F.Bahçe'ye transferde büyük şok!

Inter Christian Eriksen transferini resmen açıkladı | (Dünyada ara transferler 2019-2020 sezonu)

Avrupa'da bomba transfer resmen açıklandı!

Milan, Kobe Bryant'ın yasını tutuyor

Milan, Kobe'nin yasını tutuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.