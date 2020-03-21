Hakan Çalhanoğlu koronavirüs testinin sonucunu açıkladı

Koronavirüs salgınının en yoğun olduğu İtalya'da Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Stadyum programına konuşan Çalhanoğlu, "Koronavirüs salgını ortaya çıkınca iki hafta önce Almanya'ya geldim" dedi. İtalya'da durumların çok kötü olduğunu vurgulayan milli futbolcu bütün kurallara uyguklarını da belirtti.

Almanya'da sokağa çıkma yasağının başlayacağını da dile getiren Hakan Çalhanoğlu "İnsanlar burada şimdilik dışarı çıkıyor ama dükkanlar kapalı. Polisler de dükkanları kontrol ediyor. Maalesef herkes kurallara uymuyor. Ben de ilk başta ciddiye almıyordum bu salgını ancak insan haberleri gördükçe korkmaya başlıyor" dedi.

"BİZİM TAKIMDAN KİMSE VİRÜSE YAKALANMADI"

"İtalya'ya normalde pazartesi dönmem gerekiyordu ama kulüpten mesaj geldi. Her hafta uzuyor. Takım arkadaşlarımdan ülkesine giden de oldu kalanlar da oldu. Ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz. Bizde televizyonlardan takip ediyoruz. Kulüp bu konuyu ciddiye almamızı istiyor. Bizim takımdan kimse bu virüse yakalanmadı."

"Fiziksel olarak bir kaybım yok" diyen Hakan Çalhanoğlu "Kulüp bize çalışma programı gönderdi. Ben de bunları tek başıma yapıyorum futbol okulunda. Kendimi her an oynayacak gibi hazır tutuyorum" ifadelerini kullandı.