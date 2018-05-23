Hakan Çalhanoğlu milli takım aday kadrosundan çıkarıldı!

A Milli Takım, 28 Mayıs'ta İran, 1 Haziran'da Tunus ve 5 Haziran'da Rusya ile yapacağı özel maçların hazırlıklarına bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı. Bu önemli karşılaşmalar öncesinde ise kırmızı-beyazlı takımda Hakan Çalhanoğlu şoku yaşandı.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Çalhanoğlu'nun dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle İran, Tunus ve Rusya maçları aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
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