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Hakan Çalhanoğlu'na astronomik transfer teklifi

19.05.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu'na Katar'dan transfer teklifi geldi.

Hakan Çalhanoğlu'na astronomik transfer teklifi

Hakan Çalhanoğlu'na Katar'ın Al Duhail takımı talip oldu.

SkySports'un haberine göre, Al Duhail milli futbolcuya yıllık 8 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. İmza parası olarak 8 milyon Euro teklif eden Katar kulübü gelecek hafta yıldız futbolcunun menajeriyle görüşecek.

Haberde 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken, Milan ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Sözleşmesi 31 Haziran'da sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla 42 maça çıktı ve 9 gol 11 asist üretti.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Milan Katar
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Duran toplarda ortaları çok güzel yapıyor. Milan'ın Juventus'un 0-3 yendiği maçta atılan kafa golünde "al da at" dercesine bir orta yapmıştı. Ayrıca, zaman zaman iyi pres de yapıyor.

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