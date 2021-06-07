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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray mesajı

07.06.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan ile sözleşmesinin sonuna gelen Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray ile ilgili konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray mesajı

Galatasaray'da başkan adaylarından İbrahim Özdemir'in seçilmesi durumunda transferini gerçekleştireceğini açıkladığı Hakan Çalhanoğlu'ndan sıcak bir mesaj geldi.

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TV 100'deki VAR odası programında mesajı iletilen Çalhanoğlu'nun "Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın!" dediği kaydedildi.

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KATAR'DAN DEV BİR TEKLİF VAR

Sky Italia'nın haberine göre Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, milli futbolcuya 8 milyon Euro imza parası ile birlikte yıllık 8 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat önerdi.

Milan ile sözleşme uzatma görüşmelerine devam eden 27 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği vurgulandı.

Bu sezon Milan'da 42 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

(SPORX)


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
emekli olmadan gelmez mesut gibi işte
ya bi bırakmadınız avrupada top koşturan futbolcuları getiriyorsunuzda ne oluyor hüsran yapmayın bırakın kim nerde başarılıysa orda başarısına devam etsin gelirse hayatının en büyük hatasını yapar bu sözde büyüklerin hepsine geçerli
Sakın gelme daha yaşın genç 35 olunca Fenere gelirsin.

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