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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı

25.02.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı

AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray için yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı.

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Instagram üzerinden bıraktığı yorumla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

AC Milan ile olan sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat için görüşmelerini sürdüren A Milli yıldız, Galatasaray'ın "Günaydın" paylaşımının altına "Galatasaray" yazarak kırmızı kalp emojisi bıraktı. Hakan'ın bu mesajına binlerce beğeni gelirken, birçok Galatasaray taraftarı da oyuncuyu sarı kırmızılı takıma çağırdı

"GALATASARAY'I YAŞAMAK İSTERİM"

Gelecekte Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a olan tutkumu ve sevgimi hiçbir zaman saklamadım, saklayamam. Galatasaray'la inşallah bir gün buluşacağız. Şu an hep anlatıyoruz ama ileride bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum, anlatılmaz, yaşanır. Ben Hagi'yi örnek aldım, Türkiye'de onun gibi büyük bir oyuncu olmak benim hep hedefim. Galatasaray'da 10 numarayı taşımanın gururunu taşımak isterim." açıklamasını yapmıştı.

hakan çalhanoğlu

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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