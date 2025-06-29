Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sorusuna flaş cevap! Inter 35 milyon Euro istemişti

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray ile adı sık sık anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, transferi ile ilgili açıklamada bulundu.

GALATASARAY İSTEDİ, INTER 35 MİLYON DEDİ

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'da oynamak istemesinin ardından Inter ile görüşen sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübünün 35 milyon Euro bonservis istemesinin ardından görüşmeleri durdurdu. 15 milyon Euro öneren Galatasaray'ı reddeden Inter, Hakan için indirim yapmayacağını söyledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Hakan Çalhanoğlu, milli takımdan arkadaşı Cenk Özkacar'ın düğünü için Türkiye'ye geldi. Transfer hakkında kısa bir açıklama yapan Çalhanoğlu, "Transferimle ilgili konuşmak istemiyorum. Cenk Özkacar'ın bu mutlu gününde yanında olmak istedik. Transferimle ilgili hayırlısı neyse o olsun inşallah" ifadelerini kullandı.