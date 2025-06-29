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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sorusuna flaş cevap! Inter 35 milyon Euro istemişti

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gelişmesi yaşanıyor. Bir süredir milli oyuncuyla ilgilenen sarı-kırmızılılar, Inter'in 35 milyon Euro bonservis istemesi sonrası masadan kalkmak zorunda kalmıştı. Neredeyse her röportajında Galatasaraylı olduğunu ve bir gün Galatasaray'da forma giymek istediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, transferdeki son durum hakkında konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sorusuna flaş cevap! Inter 35 milyon Euro istemişti
Emre Şen

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray ile adı sık sık anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, transferi ile ilgili açıklamada bulundu.

GALATASARAY İSTEDİ, INTER 35 MİLYON DEDİ

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Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'da oynamak istemesinin ardından Inter ile görüşen sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübünün 35 milyon Euro bonservis istemesinin ardından görüşmeleri durdurdu. 15 milyon Euro öneren Galatasaray'ı reddeden Inter, Hakan için indirim yapmayacağını söyledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

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Hakan Çalhanoğlu, milli takımdan arkadaşı Cenk Özkacar'ın düğünü için Türkiye'ye geldi. Transfer hakkında kısa bir açıklama yapan Çalhanoğlu, "Transferimle ilgili konuşmak istemiyorum. Cenk Özkacar'ın bu mutlu gününde yanında olmak istedik. Transferimle ilgili hayırlısı neyse o olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

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