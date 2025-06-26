SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi! Galatasaray yakından ilgileniyordu...

İtalyan ekibi Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği açıklandı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi! Galatasaray yakından ilgileniyordu...
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

INTER KÖTÜ HABERİ VERDİ

Screenshot_3

Inter’in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu, Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD’nin Seattle şehrinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi" denildi.

GALATASARAY YAKINDAN İLGİLENİYOR

Screenshot_4

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılılarda oynamaya sıcak bakıyor. Inter'in 35 milyon Euro bonserviste diretmesi transferi tıkamış durumda.

Inter'le geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, takımı için 11 gol kaydetti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Formalar tanıtıldı! Beşinci yıldız detayı taraftarı memnun etmediFormalar tanıtıldı! Beşinci yıldız detayı taraftarı memnun etmedi
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe anlaşması olursa transfer çalımı geliyor! Trabzonspor, Galatasaray'ın istediği kaleciyi bitiriyor...Uğurcan Çakır, Fenerbahçe anlaşması olursa transfer çalımı geliyor! Trabzonspor, Galatasaray'ın istediği kaleciyi bitiriyor...
Anahtar Kelimeler:
Internazionale Hakan Çalhanoğlu galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖTV'de değişiklik! AK Partili isim: 'İyileştirici düzenleme beklerken...'

ÖTV'de değişiklik! AK Partili isim: 'İyileştirici düzenleme beklerken...'

Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!

Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!

Fenerbahçe'nin kutlamasında yer alan Hande Yener'in dansçısı bakın kim çıktı! Sosyal medya onu konuşuyor...

Fenerbahçe'nin kutlamasında yer alan Hande Yener'in dansçısı bakın kim çıktı! Sosyal medya onu konuşuyor...

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe anlaşması olursa transfer çalımı geliyor! Trabzonspor, Galatasaray'ın istediği kaleciyi bitiriyor...

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe anlaşması olursa transfer çalımı geliyor! Trabzonspor, Galatasaray'ın istediği kaleciyi bitiriyor...

Fenerbahçe'de rekor ayrılık! En-Nesyri'ye reddedilemeyecek teklif

Fenerbahçe'de rekor ayrılık! En-Nesyri'ye reddedilemeyecek teklif

Formalar tanıtıldı! Beşinci yıldız detayı taraftarı memnun etmedi

Formalar tanıtıldı! Beşinci yıldız detayı taraftarı memnun etmedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.