Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi! Galatasaray yakından ilgileniyordu...

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

INTER KÖTÜ HABERİ VERDİ

Inter’in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu, Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD’nin Seattle şehrinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi" denildi.

GALATASARAY YAKINDAN İLGİLENİYOR

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılılarda oynamaya sıcak bakıyor. Inter'in 35 milyon Euro bonserviste diretmesi transferi tıkamış durumda.

Inter'le geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, takımı için 11 gol kaydetti.