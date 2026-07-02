Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

A Milli Takım'ın son dönemde aldığı sonuçlar ve turnuva performansının ardından faturanın en çok kesildiği isimlerin başında gelen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiği ortaya çıktı. Sezon boyunca hem kulüp hem de milli takım seviyesinde ciddi bir maç trafiği ve mental yük taşıyan 32 yaşındaki yıldız oyuncunun son durumu endişe yarattı.

TÜM ÇEVRESİYLE İLETİŞİMİ KOPARDI

Spor medyasının dikkat çeken platformlarından Libre Sports'ta gazeteci Mehmet Arslan'ın aktardığı son gelişme, yıldız futbolcunun içinde bulunduğu ruh halinin ciddiyetini gözler önüne serdi. Arslan'ın paylaştığı bilgilere göre; Hakan Çalhanoğlu yaşanan yoğun stresli dönemin ardından adeta sessizlik yemini etti.

Başarılı orta sahanın kendisini tamamen dış dünyaya kapattığı, telefonlarını susturduğu ve sadece futbol camiasıyla değil, en yakın çevresiyle bile hiçbir şekilde iletişime geçmediği belirtildi.

AĞIR ELEŞTİRİLER MENTAL OLARAK YIPRATTI

Özellikle sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen acımasız ve orantısız eleştirilerin, kaptanlık pazubendinin getirdiği ağır sorumlulukla birleşince Hakan Çalhanoğlu üzerinde derin bir mental yorgunluk yarattığı tahmin ediliyor. Oyuncunun kulübü Inter'in de süreci uzaktan ancak yakından takip ettiği, oyuncusunun psikolojik olarak toparlanabilmesi için bu "iletişimsizlik" sürecine saygı duyarak kendisine zaman tanıdığı ifade ediliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun sessizliğini ne zaman bozacağı ise merak konusu.