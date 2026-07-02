SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

A Milli Takımımızın kaptanı ve Inter'in yıldız orta sahası Hakan Çalhanoğlu hakkında ortaya atılan son iddia spor gündeminde şok etkisi yarattı. Son dönemde yoğun eleştirilerin hedefi olan tecrübeli futbolcu, kabuğuna çekilerek kendisini tamamen dış dünyaya kapattı ve hiç kimseyle iletişime geçmiyor.

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

A Milli Takım'ın son dönemde aldığı sonuçlar ve turnuva performansının ardından faturanın en çok kesildiği isimlerin başında gelen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiği ortaya çıktı. Sezon boyunca hem kulüp hem de milli takım seviyesinde ciddi bir maç trafiği ve mental yük taşıyan 32 yaşındaki yıldız oyuncunun son durumu endişe yarattı.

TÜM ÇEVRESİYLE İLETİŞİMİ KOPARDI

Hakan Çalhanoğlu ndan milli takım dönüşü flaş karar! 1

Spor medyasının dikkat çeken platformlarından Libre Sports'ta gazeteci Mehmet Arslan'ın aktardığı son gelişme, yıldız futbolcunun içinde bulunduğu ruh halinin ciddiyetini gözler önüne serdi. Arslan'ın paylaştığı bilgilere göre; Hakan Çalhanoğlu yaşanan yoğun stresli dönemin ardından adeta sessizlik yemini etti.

Başarılı orta sahanın kendisini tamamen dış dünyaya kapattığı, telefonlarını susturduğu ve sadece futbol camiasıyla değil, en yakın çevresiyle bile hiçbir şekilde iletişime geçmediği belirtildi.

AĞIR ELEŞTİRİLER MENTAL OLARAK YIPRATTI

Hakan Çalhanoğlu ndan milli takım dönüşü flaş karar! 2

Özellikle sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen acımasız ve orantısız eleştirilerin, kaptanlık pazubendinin getirdiği ağır sorumlulukla birleşince Hakan Çalhanoğlu üzerinde derin bir mental yorgunluk yarattığı tahmin ediliyor. Oyuncunun kulübü Inter'in de süreci uzaktan ancak yakından takip ettiği, oyuncusunun psikolojik olarak toparlanabilmesi için bu "iletişimsizlik" sürecine saygı duyarak kendisine zaman tanıdığı ifade ediliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun sessizliğini ne zaman bozacağı ise merak konusu.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atletico Madrid, Fenerbahçe'ye bela olmaya devam ediyor! Greenwood için masadalarAtletico Madrid, Fenerbahçe'ye bela olmaya devam ediyor! Greenwood için masadalar
Futbolu yasa boğan ölüm! Kaleci Salim Al-Ashqar İsrail saldırısında hayatını kaybetti...Futbolu yasa boğan ölüm! Kaleci Salim Al-Ashqar İsrail saldırısında hayatını kaybetti...
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Hakan Çalhanoğlu milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Trump'tan Çin'e gözdağı: "Buna izin vermeyeceğiz"

Trump'tan Çin'e gözdağı: "Buna izin vermeyeceğiz"

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.