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Hakan Çalhanoğlu'ndan yılın sürprizi! TFF Başkanı oluyor

İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geleceği, Süper Lig dedikoduları ve kariyer sonrası hedeflerine dair konuşan yıldız futbolcunun açıklamaları gündeme oturdu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan yılın sürprizi! TFF Başkanı oluyor
Emre Şen

İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Inter'de kariyerini sürdüren ve A Milli Takım'ın kaptanlığını üstlenen Hakan Çalhanoğlu, Çizme basınının köklü gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a özel röportaj verdi. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, Milli Takım'dan Inter'deki geleceğine, Süper Lig iddialarından futbol sonrası planlarına kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"PES ETMEYECEĞİM, 2030'DA TEKRAR DENEMEYE HAZIRIM"

Milli Takım ile Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığına değinen tecrübeli futbolcu, vazgeçmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir şey yaptığımızı, 24 yıl sonra büyük bir rüyayı yaşadığımızı düşünüyorduk ama umduğumuz gibi gitmedi. Maalesef futbolda böyle şeyler olabiliyor. Kaptan olarak çok hayal kırıklığına uğradım çünkü bizim milletimiz çok tutkulu. Ama ileriye bakmalıyız. Pes etmeyeceğim ve 2030'da tekrar denemeye hazırım."

INTER'DEKİ GELECEĞİ VE SÖZLEŞME DURUMU

İtalya'da ve kulübünde mutlu olduğunu vurgulayan 32 yaşındaki oyuncu, henüz sözleşme yenileme görüşmesi yapılmadığını aktardı:

"Eşimle birlikte çok iyi uyum sağladığımız Milano'da ve Inter'de olmaktan mutluyum. Bir sürü arkadaşımız var, çocuklar okula gidiyor. Ancak gelecek bana değil, kulübe bağlı. Henüz sözleşme yenileme konusunda herhangi bir temas olmadı. Ben bir futbolcuyum ve oynamayı düşünüyorum. Ama beş yılda çok iyi şeyler başardığımızı düşünüyorum: 8 kupa, 2 Şampiyonlar Ligi finali. Taraftarlar beni seviyor ve ben de onları seviyorum. Ne olacağını göreceğiz."

SÜPER LİG İDDİALARINA YANIT

Adının sürekli Türk kulüpleriyle anılmasına anlam veremediğini belirten Hakan Çalhanoğlu, "Dürüst olmak gerekirse, ismimin neden gündeme getirildiğini anlamıyorum. Milli takımın kaptanıyım ve bazen kulüp başkanlarıyla görüşüyorum, onlar da benden diğer oyuncular hakkında bilgi veya tavsiye istiyorlar. Ama transfer piyasasını menajerim yönetiyor: Herhangi bir sorunuz varsa, ona sorabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ TFF BAŞKANI OLARAK GÖRÜYORUM"

Kariyeri noktalandıktan sonra saha kenarında teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini vurgulayan yıldız futbolcu, geleceğe dair vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"Henüz karar vermedim. Kesinlikle teknik direktör değilim. Belki menajer ya da sportif direktör. Ama kendimi Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olarak da görüyorum."

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Hakan Çalhanoğlu tff
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