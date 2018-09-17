Hakan Çalhanoğlu'nun Cagliari maçında parmağı kırıldı

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun parmağı kırıldı.
Milan'ın Cagliari ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleye 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 73. dakikada yerini Samu Castillejo'ya bıraktı.
Sky Italia'da yer alan haberde; Hakan Çalhanoğlu'nun oyundan çıkmasının taktiksel bir karar olmadığı belirtildi. Milli yıldızın parmağında kırık meydana geldiği kaydedildi.
Milan'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Dudelange maçında Hakan Çalhanoğlu'nun dinlendirilmesi bekleniyor.
(Sporx)
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