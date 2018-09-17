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Hakan Çalhanoğlu'nun Cagliari maçında parmağı kırıldı

İTALYA HABERLERİ  | 17.09.2018 10:35 | Son Güncelleme

Milan'da Hakan Çalhanoğlu şoku yaşanıyor! Milan'ın Cagliari ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma sırasında Hakan Çalhanoğlu'nun parmağının kırıldığı belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Cagliari maçında parmağı kırıldı

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun parmağı kırıldı.

Milan'ın Cagliari ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleye 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 73. dakikada yerini Samu Castillejo'ya bıraktı.

Sky Italia'da yer alan haberde; Hakan Çalhanoğlu'nun oyundan çıkmasının taktiksel bir karar olmadığı belirtildi. Milli yıldızın parmağında kırık meydana geldiği kaydedildi.

Milan'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Dudelange maçında Hakan Çalhanoğlu'nun dinlendirilmesi bekleniyor.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
milan Hakan Çalhanoğlu

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