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Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri yıldız ismin geleceğini açıkladı! ''Galatasaray ve Fenerbahçe...'' sözleri gündem oldu

Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili menajeri Gordon Stipic-Wipfler'den resmi açıklama geldi. İşte açıklamalar...

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri yıldız ismin geleceğini açıkladı! ''Galatasaray ve Fenerbahçe...'' sözleri gündem oldu
Burak Kavuncu
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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A milli takımın ve İtalyan devi Inter'in tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için menajeri Gordon Stipic-Wipfler Trt Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun menajeri Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray ve fenerbahçe iddialarını yalanlarken, oyuncunun Inter de çok mutu olduğuu belirtti. İşte detaylar...

''İDDİALARIN DAYANAĞI YOK!''

Hakan Çalhanoğlu nun menajeri yıldız ismin geleceğini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe... sözleri gündem oldu 1

Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu için transfer iddilarını yalanlayan Stipic, "Hakan'ın transferinde adı anılan kulüplerle hiçbir kulüple görüşme yapılmadı. Fenerbahçe'yle herhangi bir görüşme gerçekleştirmedik. İddiaların dayanağı yok. Galatasaray'la da görüşmediğimizi söyleyebilirim. Hakan, gelecek yıl Inter'de olacak." ifadelerini kullandı.

''TATİL SONRASI KONUŞULUR...''

Hakan Çalhanoğlu nun menajeri yıldız ismin geleceğini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe... sözleri gündem oldu 2

Hakan'ın İtalya'daki durumunun tartışılması hakkında konuşan Stipic, "Bu tür konular (Marotta ve Lautaro'nun açıklamaları) kulüp içinde konuşulacaktır. Hakan Çalhanoğlu, Inter'de mutlu. Tatil sonrası görüşmeler olacaktır, olaya profesyonel olarak bakalım." dedi.

"GALATASARAY'IN PLANLARI BAŞKA"

Hakan Çalhanoğlu nun menajeri yıldız ismin geleceğini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe... sözleri gündem oldu 3

Gordon Stipic-Wipfler, "Hakan'ın genetiğinde bütünüyle bir Türk'lük mevcut. Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren tuttuğumuz takımların renklerini temsil etmek isteriz. Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluğunda Galatasaray'a sempati duyduğunu saklayamam. Galatasaray da Fenerbahçe gibi Avrupa'da çok iyi bilinen üst düzey bir takım. Herhangi bir teklif yok. Bendeki bilgiye göre Galatasaray'ın başka planları var." sözlerini söyledi.

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Hakan Çalhanoğlu fenerbahçe galatasaray inter
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