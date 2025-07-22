Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri yıldız ismin geleceğini açıkladı! ''Galatasaray ve Fenerbahçe...'' sözleri gündem oldu

A milli takımın ve İtalyan devi Inter'in tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için menajeri Gordon Stipic-Wipfler Trt Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun menajeri Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray ve fenerbahçe iddialarını yalanlarken, oyuncunun Inter de çok mutu olduğuu belirtti. İşte detaylar...

''İDDİALARIN DAYANAĞI YOK!''

Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu için transfer iddilarını yalanlayan Stipic, "Hakan'ın transferinde adı anılan kulüplerle hiçbir kulüple görüşme yapılmadı. Fenerbahçe'yle herhangi bir görüşme gerçekleştirmedik. İddiaların dayanağı yok. Galatasaray'la da görüşmediğimizi söyleyebilirim. Hakan, gelecek yıl Inter'de olacak." ifadelerini kullandı.

''TATİL SONRASI KONUŞULUR...''

Hakan'ın İtalya'daki durumunun tartışılması hakkında konuşan Stipic, "Bu tür konular (Marotta ve Lautaro'nun açıklamaları) kulüp içinde konuşulacaktır. Hakan Çalhanoğlu, Inter'de mutlu. Tatil sonrası görüşmeler olacaktır, olaya profesyonel olarak bakalım." dedi.

"GALATASARAY'IN PLANLARI BAŞKA"

Gordon Stipic-Wipfler, "Hakan'ın genetiğinde bütünüyle bir Türk'lük mevcut. Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren tuttuğumuz takımların renklerini temsil etmek isteriz. Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluğunda Galatasaray'a sempati duyduğunu saklayamam. Galatasaray da Fenerbahçe gibi Avrupa'da çok iyi bilinen üst düzey bir takım. Herhangi bir teklif yok. Bendeki bilgiye göre Galatasaray'ın başka planları var." sözlerini söyledi.