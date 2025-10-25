Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüne rağmen Inter, Napoli'ye 3-1 yenildi

Napoli kentinde oynanan maçta ev sahibi ekip, 33. dakikada Kevin De Bruyne'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken Belçikalı futbolcu, 37. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Napoli'de Scott McTominay, 54. dakikada farkı ikiye çıkarırken Hakan Çalhanoğlu'nun 59. dakikada penaltıdan bulduğu gol ile Inter farkı bire indirdi. Frank Anguissa, 66. dakikada kaydettiği gol ile Napoli'yi 3-1 öne geçirirken maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Napoli, Serie A'da 8. haftayı 18 puanla zirvede tamamlarken Inter ise 15 puanda kaldı.