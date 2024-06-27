Hakan Çalhanoğlu'nun sarı kartı keyifleri kaçırdı

Volkspark Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun attı.

Milli takım, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti ve grubu aynı puana sahip zirvedeki Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna çıktı. Çekya ise bir puanla Avrupa Şampiyonası'na gruplarda veda etti.

SON 16 TURUNDA RAKİP AVUSTURYA

F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti.

Türkiye; Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı D Grubu'nu ilk sırada bitiren Avusturya ile 2 Temmuz'da Leipzig'de karşı karşıya gelecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE SAMET AKAYDIN, AVUSTURYA MAÇINDA YOK

Milli takımda Çekya karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bu mücadelede gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Hakan Çalhanoğlu 66. dakikada, Samet Akaydın da 85. dakikada sarı kart gördü.

Turnuvadaki ikinci sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen Hakan ve Samet, ay-yıldızlı ekibin Avusturya ile oynayacağı son 16 turu karşılaşmasında forma giyemeyecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU 19. GOLÜNÜ ATTI

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Çekya karşısında ay-yıldızlı ekibi 1-0 öne geçiren golü attı.

Hakan, karşılaşmanın 51. dakikasında attığı golle A Milli Takım'da çıktığı 89. maçta 19. kez gol sevinci yaşadı.





