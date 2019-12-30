Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolunda!

Bu sezon Milan'da istediği performansı sergileyemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun Premier Lig ekiplerinden Leicester City tarafından göz hapsinde olduğu belirtildi.

İddialara göre Hakan Çalhanoğlu'nun Milan için vazgeçilmez isimlerden biri olmadığı, iyi bir tekliif geldiği takdirde İtalya'dan ayrılabileceği konuşuluyor. Yeni gelişmelere göre Leicester City'nin Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu menajerler aracılığıyla sorguladığı ve transfer listesine eklediği ileri sürüldü.

Bu gelişmelere rağmen Milli oyuncunun Milan'dan ayrıldıktan sonra Leicester City yerine Bundesliga'da bir takıma dönmeye daha sıcak baktığı da gelen haberler arasında...

Hakan Çalhanoğlu istikrarsız gidişi süren Milan'da bu sezon 16 maçta 2 gol 1 asistle oynuyor.

