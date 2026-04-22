SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Inter'i tek başına finale taşıdı

İtalya Kupası'nda Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta Como'yu 3-2 yenerek finale yükseldi. Hakan Çalhanoğlu 2 gol ve 1 asistle muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Emre Şen
TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Giuseppe Meazza Stadyumu tarihi bir geceye sahne oldu. İlk maçta 0-0 berabere kalan Inter ile Como, final bileti için kozlarını paylaştı. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun adeta tek başına sahne aldığı ve destan yazdığı karşılaşmada Inter, sahadan 3-2'lik zaferle ayrılarak adını finale yazdırdı.

COMO 2-0 ÖNE GEÇTİ, INTER ŞOKA GİRDİ

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Inter i tek başına finale taşıdı 1

Karşılaşmaya hızlı ve etkili başlayan taraf konuk ekip Como oldu. Güçlü rakibi karşısında korkusuz bir oyun sergileyen Como, 32. dakikada Martin Baturina'nın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya da şok bir golle başlayan Inter, 48. dakikada Lucas Da Cunha'nın fileleri havalandırmasıyla evinde 2-0 geriye düştü ve büyük bir yıkım yaşadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAZIN İPİNİ ELİNE ALDI

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Inter i tek başına finale taşıdı 2

Maçın 2-0'a gelmesinin ardından sahneye İtalyan devinin oyun aklı ve maestrosu Hakan Çalhanoğlu çıktı. Takımını adeta küllerinden doğuran milli yıldızımız, 69. dakikada attığı harika golle farkı bire indirerek takımını umutlandırdı. Baskısını artıran Inter'de 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Hakan, skoru 2-2'ye getirerek Giuseppe Meazza'yı ayağa kaldırdı.

ASİST HAKAN'DAN, BİLET SUCIC'TEN

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Inter i tek başına finale taşıdı 3

Geri dönüş ateşini yakan ve maça damgasını vuran Hakan Çalhanoğlu, 89. dakikada bu kez asistör kimliğiyle parladı. Milli yıldızımızın harika pasında topla buluşan Petar Sucic, topu ağlara göndererek Inter'e 3-2'lik galibiyeti ve İtalya Kupası finalini getirdi. 2 gol ve 1 asistle turun tartışmasız mimarı olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınında manşetleri süsledi. Inter, finalde Lazio - Atalanta eşleşmesinin galibiyle kupa için kozlarını paylaşacak.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Anahtar Kelimeler:
Internazionale Hakan Çalhanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.