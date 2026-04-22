Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Inter'i tek başına finale taşıdı

İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Giuseppe Meazza Stadyumu tarihi bir geceye sahne oldu. İlk maçta 0-0 berabere kalan Inter ile Como, final bileti için kozlarını paylaştı. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun adeta tek başına sahne aldığı ve destan yazdığı karşılaşmada Inter, sahadan 3-2'lik zaferle ayrılarak adını finale yazdırdı.

COMO 2-0 ÖNE GEÇTİ, INTER ŞOKA GİRDİ

Karşılaşmaya hızlı ve etkili başlayan taraf konuk ekip Como oldu. Güçlü rakibi karşısında korkusuz bir oyun sergileyen Como, 32. dakikada Martin Baturina'nın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya da şok bir golle başlayan Inter, 48. dakikada Lucas Da Cunha'nın fileleri havalandırmasıyla evinde 2-0 geriye düştü ve büyük bir yıkım yaşadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAZIN İPİNİ ELİNE ALDI

Maçın 2-0'a gelmesinin ardından sahneye İtalyan devinin oyun aklı ve maestrosu Hakan Çalhanoğlu çıktı. Takımını adeta küllerinden doğuran milli yıldızımız, 69. dakikada attığı harika golle farkı bire indirerek takımını umutlandırdı. Baskısını artıran Inter'de 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Hakan, skoru 2-2'ye getirerek Giuseppe Meazza'yı ayağa kaldırdı.

ASİST HAKAN'DAN, BİLET SUCIC'TEN

Geri dönüş ateşini yakan ve maça damgasını vuran Hakan Çalhanoğlu, 89. dakikada bu kez asistör kimliğiyle parladı. Milli yıldızımızın harika pasında topla buluşan Petar Sucic, topu ağlara göndererek Inter'e 3-2'lik galibiyeti ve İtalya Kupası finalini getirdi. 2 gol ve 1 asistle turun tartışmasız mimarı olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınında manşetleri süsledi. Inter, finalde Lazio - Atalanta eşleşmesinin galibiyle kupa için kozlarını paylaşacak.