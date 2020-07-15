Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Milan 3-1 Parma

Serie A'da Milan, sahasında Parma'yı konuk etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun damgasını vurduğu maçı Milan 3-1 kazandı.
Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 1 gol ve 2 asist ile oynarken karşılaşmanın yıldızı oldu.26 yaşındaki futbolcunun attığı gol ise büyük alkış aldı. Ceza sahası dışından çok sert bir vuruş ile köşeyi bulan Hakan, takımının 3. golünü kaydetti.Bu sonuçla birlikte Milan, puanını 53'e çıkartırken Parma 40 puanda kaldı.
Belhanda'nın yeni talebi 'yok artık' dedirtti!
Fenerbahçe için inanılmaz iddia...
Galatasaray için takımından kaçtı!
Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...
Beşiktaş'tan Victor Ruiz açıklaması
Trabzonspor CAS'ta umutlu
F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya
Juventus'da Merih sevinci!
AC Milan, Simon Kjaer'in bonservisini aldı
Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı resmen açıkladı
''Hüseyin Çimşir'den otobüs şoförü bile olmaz''
İki yıllık imzayı attı
Okuyucu Yorumları 0 yorum