SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Milan 3-1 Parma

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Milan 3-1 Parma

İTALYA HABERLERİ  | 15.07.2020 22:59 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun damgasını vurduğu maçta Milan, Parma'yı 3-1 mağlup etti.

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Milan 3-1 Parma

Serie A'da Milan, sahasında Parma'yı konuk etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun damgasını vurduğu maçı Milan 3-1 kazandı.

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 1 gol ve 2 asist ile oynarken karşılaşmanın yıldızı oldu.26 yaşındaki futbolcunun attığı gol ise büyük alkış aldı. Ceza sahası dışından çok sert bir vuruş ile köşeyi bulan Hakan, takımının 3. golünü kaydetti.Bu sonuçla birlikte Milan, puanını 53'e çıkartırken Parma 40 puanda kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
Lukaku Inter tarihine geçti!Lukaku Inter tarihine geçti!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Şırnak'ta uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

G.Saray ilk transferini yaptı

G.Saray ilk transferini yaptı

Beşiktaşlı yıldız sözleşmesini feshetti!

Beşiktaşlı yıldız sözleşmesini feshetti!

Survivor şampiyonu Cemal Can'dan flaş itiraf...

Survivor şampiyonu Cemal Can'dan flaş itiraf...

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İbrahimovic'le reklam filmleri olay oldu!

İbrahimovic'le reklam filmleri olay oldu!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İtalya Kupası Napoli'nin

İtalya Kupası Napoli'nin

Şampiyon olursak soyunurum

Şampiyon olursak soyunurum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Milan 3-1 Parma

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı!

Merih Demiral aylar sonra Juventus kadrosunda

Juventus'da Merih sevinci!

AC Milan, Simon Kjaer'in bonservisini aldı

AC Milan, Simon Kjaer'in bonservisini aldı

Romelu Lukaku, Inter'deki ilk sezonunda 20 gol atan 4. futbolcu oldu

Lukaku Inter tarihine geçti!

Efsane futbolcu Maradona, Netflix'e dava açıyor

Netflix'e dava açıyor!

Milan, Simon Kjaer’in satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı

Simon Kjaer transferinde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.